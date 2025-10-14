Manresa-Hapoel, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Gli appassionati di Eurocup possono aspettarsi una sfida intensa e spettacolare, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi in classifica.

14 ottobre 2025

Il momento delle due squadre — Manresa, favorita dai bookmaker con una quota di 1.83 contro 2.1 di Hapoel, punta a sfruttare il fattore campo per conquistare la seconda vittoria stagionale. La squadra spagnola gioca una pallacanestro equilibrata, con una media di 71.5 punti segnati e 69 subiti per partita. In casa, poi, Manresa mostra maggiore solidità, segnando 74 punti e concedendone solo 62 agli avversari.

Hapoel Gerusalemme, invece, si presenta come una formazione dal potenziale offensivo molto alto. Con una media di 92 punti segnati e subiti, la squadra israeliana cerca sempre di imporre il proprio ritmo. In trasferta, Hapoel ha già dimostrato di poter segnare tanto, con una media di 100 punti, mostrando aggressività e ritmo elevato che potrebbero mettere in difficoltà la difesa di Manresa.

I probabili quintetti base di Manresa-Hapoel — Manresa: Obasohan, Perez, Golden, Reyes, Steinbergs. Coach: Ocampo.

Hapoel: Carrington, Harper, Lamb, Smith, Zoosman. Coach: Alon.