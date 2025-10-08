Manresa-Slask: diretta TV e streaming LIVE del match

E' mercoledì di grandi sfide europee sul parquet. Tra le partite odierne c'è anche una che strizza l'occhio in terra spagnola

Michele Massa 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 11:46)

Il momento delle due squadre — Nell’ambito del prestigioso torneo EuroCup, si disputerà una sfida molto attesa tra La Bruixa d’Or Manresa e Śląsk Wrocław, due squadre che si daranno battaglia sul parquet europeo in una gara che promette spettacolo e intensità. L’incontro è in programma per il 8 ottobre, con palla a due fissata alle 20:45, e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni nella corsa verso la qualificazione alla fase successiva.

I padroni di casa del Manresa partono con il favore dei pronostici: il fattore campo e il sostegno del pubblico catalano potrebbero rivelarsi decisivi. La squadra spagnola sta attraversando un buon momento di forma, mostrando un gioco veloce, dinamico e una difesa solida. Elementi che le hanno permesso di ottenere risultati convincenti in patria e in Europa.

Dall’altra parte, lo Śląsk Wrocław cercherà di sovvertire i pronostici e portare a casa una vittoria prestigiosa, affidandosi alla propria esperienza internazionale e alla capacità di colpire in contropiede. Tuttavia, affrontare Manresa sul proprio parquet non sarà semplice. La formazione catalana ha dimostrato più volte di saper sfruttare al meglio il calore dei tifosi e la conoscenza del campo.