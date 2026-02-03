Manresa-Venezia: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Manresa-Venezia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 20:46)

I nomi dei migliori difensori emergeranno dopo il confronto tra Manresa e Umana Venezia, in programma il 4 febbraio alle 20:45.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Manresa-Venezia in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la EuroCup.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Manresa-Venezia nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — La sfida rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre e potrà offrire indicazioni significative sull’andamento del match e sui protagonisti in campo.

Le due formazioni si sono affrontate una sola volta nella loro storia in una partita ufficiale. Il precedente risale al 19 novembre 2025, quando il match si disputò sul parquet di Umana Venezia e si concluse con una vittoria dei padroni di casa per 97-93, al termine di una gara equilibrata e combattuta fino agli ultimi possessi.

Guardando al rendimento stagionale, il Manresa ha disputato 16 partite, ottenendo 10 vittorie e 6 sconfitte, numeri che confermano una squadra solida e competitiva, capace di mantenere una buona continuità di risultati. Umana Venezia, invece, ha giocato anch’essa 16 incontri, con un bilancio di 9 vittorie e 7 sconfitte, leggermente inferiore ma comunque indicativo di un percorso positivo e di un gruppo in grado di competere ad alto livello.