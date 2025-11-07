Marsiglia-Brest, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Ligue 1

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 17:02)

Per la dodicesima giornata di Ligue 1 si affrontano Brest e Marsiglia: appuntamento domani, 8 novembre, alle 17:00. Due squadre che stanno attraversando momenti profondamente diversi in questa stagione, ma che sono animate esclusivamente dalla voglia di vincere. Il Marsiglia per restare vicino al Psg, il Brest per allontanarsi dalla zona che scotta. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — Dopo due gare senza vittoria, il Marsiglia di De Zerbi è tornato a vincere 1-0 contro l’Auxerre, mostrando solidità difensiva. In Champions però è arrivata la terza sconfitta in quattro partite, contro l’Atalanta. Buone notizie dagli infortuni: rientrano Balerdi, Weah, Nadir e Aguerd, restano fuori Gouiri, Traoré, Medina e Kondogbia.

Il Brest non vince in Ligue 1 dal 28 settembre e arriva da due sconfitte e tre pareggi, l’ultimo contro il Lione. Il periodo negativo ha trascinato la squadra di Roy vicino alla zona retrocessione. L’allenatore lamenta mancanza di fiducia e aggressività, chiedendo più personalità ai suoi. Buone notizie però dall’infermeria: gruppo quasi al completo, assente solo Kamory Doumbia per un problema al ginocchio.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Brest — Il Marsiglia è tornato a vincere e ha l'obiettivo di non perdere di vista il Paris Saint-Germain, che quest'anno è partito in quarta. De Zerbi punterà su Grenwood, particolarmente ispirato, e Aubameyang. Il Brest, dal canto suo, risponderà con la sua folta difesa ed un tridente a supporto di Ajorque, unica punta di riferimento nello scacchiere di Roy.

Marsiglia (3-4-1-2): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Palmieri; Murillo, Hojbjerg, O’Riley, Paixao; Greenwood; Vaz, Aubameyang. Allenatore: De Zerbi.

Brest (4-2-3-1): Majecki; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko; Chotard, Tousart; Magnetti, Del Castillo, Lascary; Ajorque. Allenatore: Roy.

