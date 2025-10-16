Marsiglia-Le Havre live: streaming gratis e diretta tv del match di Ligue 1

Segui Marsiglia-Le Havre in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita di Ligue 1, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di sabato 18 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 16:09)

Tutto pronto al Velodrome per Marsiglia-Le Havre, match valido per l'ottava giornata di Ligue 1 francese che vede l'OM secondo in classifica inseguire il PSG che anticipa di venerdì contro lo Strasburgo. La gara è in programma sabato 18 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21,05.

Verso Marsiglia-Le Havre, lo stato di forma dei due club — L'OM è secondo in classifica e anche quest'anno è pronto a lanciare il guanto di sfida al PSG campione in carica. La squadra, che davanti al proprio publico non perde da marzo, ha un solo punto in meno della capolista parigina con un ruolino di marcia di 5 vinte, zero pareggiate e 2 perse con 15 goal fatti e 5 subiti. Prima della sosta il Marsiglia ha infilato 4 successi di fila ultimo dei quali il 3-0 in trasferta contro il Metz risolto tutto nella ripresa.

Il Le Havre arriva a questo match senza nulla da perdere visto che non è certo in queste sfida che gli azzurroblu devono fare punti pesanti per la corsa salvezza. Al momento gli ospiti sono quintultimi in classifica con 6 punti, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte con 8 goal fatti e 10 subiti. Gli ospiti arrivano da 3 pareggi di fila ultimo dei quali lo scoppiettante 2-2 interno contro il Rennes con rimonta riuscita. Interessante notare come il Le Havre non batta l'OM da ben 24 anni.

Probabili formazioni Marsiglia-Le Havre — Nell'ormai consueto 4-2-3-1 di De Zerbi, per il Marsiglia, troviamo Rulli in porta, Weah, Pavard, Aguerd e Emerson in difesa, Gomes e Hojbjerg in mediana con Greenwood, O'Riley e Paixao dietro alla punta Vaz. Il Le Havre dovrebbe rispondere con uno spavaldo 4-3-3 con Diaw tra i pali, Nego, Sagante, Lloris e Zouaoui in difesa, Ebonog, Seko e Ndiaye a centrocampo e il tridente Namli, Soumare e Mambibi in avanti.

MARSIGLIA (4-2-3-1) - Rulli in porta; Weah, Pavard, Aguerd e Emerson; Gomes e Hojbjerg; Greenwood, O'Riley e Paixao; Vaz. All. De Zerbi.

LE HAVRE (4-3-3-) - Diaw; Nego, Sagante, Lloris e Zouaoui; Ebonog, Seko e Ndiaye; Namli, Soumare e Mambibi. All. Digard.

