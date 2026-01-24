Marsiglia-Lens: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 24 gennaio - 02:41

Il Vélodrome ospita uno dei big match della 19ª giornata di Ligue 1. Marsiglia-Lens, in programma sabato sera, mette di fronte due squadre con ambizioni importanti e con motivazioni forti, seppur diverse. L’OM cerca riscatto dopo un avvio di 2026 complicato, mentre il Lens arriva da secondo in classifica con l'obiettivo di rispondere alla vittoria di misura ottenuta dal PSG in casa dell'Auxerre, per tornare in vetta.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Marsiglia-Lens:

Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — MARSIGLIA LENS LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Marsiglia — Il Marsiglia non vive il suo miglior momento. Il nuovo anno si è aperto con la sconfitta in Supercoppa e con il ko interno contro il Nantes, risultati che hanno rallentato la corsa degli uomini di De Zerbi. Anche in Champions League è arrivata una battuta d’arresto pesante, senza nemmeno trovare il gol.

In campionato però il rendimento interno resta un fattore chiave e l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere per restare agganciati alla zona alta e sfruttare un PSG meno dominante rispetto al passato. Al Vélodrome l’OM è chiamato a cambiare marcia, soprattutto sul piano offensivo.

Qui Lens — Il Lens si presenta da capolista, ma con uno scenario diverso rispetto a qualche settimana fa. La recente vittoria del PSG ha permesso ai parigini di superare temporaneamente i giallorossi che non possono più permettersi cali di tensione. Il rendimento esterno è impressionante, con cinque successi consecutivi lontano da casa, ma mantenere questi numeri nel lungo periodo non è semplice. La sensazione è che il Lens stia andando oltre le aspettative iniziali e che una trasferta complicata come quella di Marsiglia possa rappresentare un vero banco di prova.

Probabili formazioni — MARSIGLIA (4-3-3): Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Medina; Hojbjerg, Kondogbia, Traore; Weah, Gouiri, Greenwood.

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Fofana.

