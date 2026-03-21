Non perdere Marsiglia-Lille: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 17:16)

Domenica 22 marzo, alle ore 17:15, andrà in scena uno dei big match più affascinanti della ventisettesima giornata di Ligue 1. Allo Stade Vélodrome il Marsiglia ospita il Lille in una sfida cruciale per la corsa alle posizioni europee. Una gara intensa e ricca di spunti, assolutamente da non perdere.

Dove vedere Marsiglia-Lille in diretta TV e streaming gratis — Marsiglia-Lille sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Marsiglia arriva a questo appuntamento con grande fiducia e determinazione. Nonostante un periodo turbolento segnato dall’esonero di Roberto De Zerbi e dall’eliminazione dalla UEFA Champions League, la squadra ha saputo reagire con carattere. Le tre vittorie consecutive contro Lione, Tolosa e Auxerre hanno rilanciato le ambizioni del club, che ora difende con forza il terzo posto in classifica. Un piazzamento fondamentale, che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima Champions League. Tra i protagonisti spicca Mason Greenwood, sempre più centrale nel gioco offensivo della squadra.

Il Lille, però, non è da meno e si presenta allo scontro diretto con numeri altrettanto convincenti. Attualmente quinto in classifica con 44 punti, il club è distante cinque lunghezze proprio dal Marsiglia e vede in questa partita un’opportunità per accorciare il gap. Nelle ultime cinque giornate il Lille non ha mai perso, collezionando tre vittorie e due pareggi, questi ultimi arrivati contro Lorient e Brest. Una striscia positiva che testimonia solidità e continuità, elementi fondamentali per restare agganciati alla zona Champions.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lille — I padroni di casa scendono in campo con il 4-2-3-1, in cui il tridente composto da Greenwood, Nwaneri e Paixao agirà alle spalle di Gouiri. Il Lille risponde con lo stesso modulo, con cui sta trovando grande continuità in questo momento della stagione.

Marsiglia (4-2-3-1): Rotoli; Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina; Hojbjerg, Kondogbia; Greenwood, Nwaneri, Paixao; Gouiri.

Lille (4-2-3-1): Autore; Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk; Mukau, Bentaleb; Correia, Bouaddi, Haraldsson; Fernandez-Pardo.