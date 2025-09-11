Marsiglia-Lorient: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Marsiglia-Lorient in programma venerdì 12 settembre alle ore 20.30. La partita sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Basterà cliccare sul link antecedente per potersi godere tutte l'emozioni della Ligue 1 e non solo.

Il Marsiglia ha bisogno di cambiare ritmo. La squadra di De Zerbi nelle prime tre giornate ha conquistato solamente un successo. Per il resto sono arrivato due dolorose sconfitte, specialmente quella all'esordio contro il Rennes (in dieci uomini). Tra le due sconfitte c'è la larga vittoria contro il Paris per 5-2. Per l'OM servirà però ben altro.

Anche il Lorient è fermo a quota tre punti. Per gli ospiti l'obiettivo è salvarsi giocando un calcio divertente. Una squadra "allegra", a conferma di ciò ci sono i risultati, con una netta vittoria per 4-0 contro il Rennes e poi una sonora sconfitta in casa contro il Lille per 1-7.