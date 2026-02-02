Marsiglia-Rennes, streaming live e diretta tv: Coppa di Francia

Marsiglia-Rennes è una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa di Francia, in programma martedì 2 febbraio 2026 alle 21:10

Stefano Sorce 2 febbraio - 23:50

Marsiglia-Rennes si affrontano martedì 2 febbraio alle 21:10 negli ottavi di finale di Coppa di Francia, in una sfida che va ben oltre il semplice passaggio del turno. Al Vélodrome va in scena una partita che pesa sul presente e sul futuro, soprattutto per i padroni di casa, chiamati a dare una risposta forte dopo settimane complicate.

Il momento delle due squadre — In casa Olympique de Marseille il clima non è dei più sereni. Il pareggio subito contro il Paris FC nell’ultimo turno di campionato, dopo essere stati avanti di due gol, ha lasciato strascichi pesanti. A questo si aggiunge l’eliminazione dalla Champions League, che ha inevitabilmente aumentato la pressione attorno a Roberto De Zerbi. L’allenatore ha provato a fare quadrato, ribadendo pubblicamente la fiducia del gruppo nei suoi confronti, ma è evidente che l’OM si trovi a un bivio. La Coppa di Francia rappresenta una delle ultime occasioni concrete per dare un senso alla stagione e riaccendere l’entusiasmo di una piazza che chiede risultati, non più parole.

Situazione diversa per il Stade Rennais FC, reduce da un periodo altalenante. Le ultime prestazioni non hanno convinto del tutto e l’impressione è che l’attenzione del club sia maggiormente rivolta al campionato, dove la continuità resta l’obiettivo principale. La Coppa arriva in un momento delicato, con la necessità di dosare energie e scelte. Rennes resta comunque una squadra organizzata, capace di colpire anche lontano da casa, ma l’approccio alla gara potrebbe essere meno aggressivo rispetto a quello del Marsiglia.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Rennes — De Zerbi dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1, con De Lange tra i pali e una linea difensiva guidata da Balerdi e Medina. Sulle corsie laterali spazio alla spinta di Pavard e Weah. In mezzo al campo equilibrio e fisicità con Hojbjerg e Timber, mentre sulla trequarti qualità e imprevedibilità affidate a Paixao e Greenwood, a supporto di Gouiri riferimento offensivo.

Il Rennes dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze. Samba sarà il portiere, protetto da una difesa a tre con Seidu, Boudlal e Brassier. A centrocampo corsie presidiate da Frankowski e Merlin, mentre Camara e Cissé agiranno in mezzo. Tamari alle spalle del tandem offensivo formato da Lepaul ed Embolo.

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao; Greenwood, Traore; Gouiri.

RENNES (3-4-1-2): Samba; Seidu, Boudlal, Brassier; Frankowski, Camara, Cisse, Merlin, Tamari; Lepaul, Embolo.

