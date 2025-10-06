Gli ospiti rincorrono il primo posto nel Girone D valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026

Carmine Panarella 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 11:02)

Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 ci offrono come sempre tanto spettacolo e partite divertenti: mercoledì 8 ottobre alle ore 15:00 si disputa la sfida tra Mauritius e Camerun, un'altra partita delicata per gli equilibri del Girone D. Si tratta di un match molto importante perché gli ospiti non possono sbagliare per continuare a inseguire l'obiettivo della qualificazione. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Mauritius-Camerun GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Mauritius-Camerun in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Mauritius-Camerun in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Padroni di casa che non hanno più molto da chiedere, alla luce dei soli 5 punti conquistati e del conseguente penultimo posto in classifica. Allo stesso tempo, gli ospiti sono al secondo posto a quota 15 punti e inseguono il Capo Verde per la qualificazione. Ecco perché il Camerun non può permettersi di sbagliare, perché solo una vittoria con il modesto Mauritius potrebbe alimentare le ambizioni della squadra.

Le probabili formazioni di Mauritius-Camerun — Mauritius (4-4-2): Chiotti, Collard, Rose, Mootoo, Vincent, Villeneuve, Francois, Latouchent, Caliste, Arthee, Aristide. Allenatore: Guillaume Moullec

Camerun (4-4-2): Onana, Tolo, Boyomo, Wooh, Tchatchoua, Aboubakar, N'Koudou, Baleba, Mbeumo, Hongla, Anguissa. Allenatore: Marc Brys