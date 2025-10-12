Mauritius-Libia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

I precedenti e la qualità individuale fanno pendere la bilancia dalla parte degli ospiti, ma in una gara di fine girone non sono escluse sorprese

Stefano Sorce 12 ottobre - 22:49

Le qualificazioni africane al Mondiale 2026 arrivano al capitolo finale anche per Mauritius e Libia, due squadre che si presentano all'ultimo turno con stati d'animo opposti. Da una parte, i padroni di casa cercano riscatto e continuità dopo una campagna deludente; dall'altra, i Cavalieri del Mediterraneo provano a tenere accesa una fiammella di speranza per la qualificazione, consapevoli che servono i tre punti e una combinazione di risultati favorevoli.

Il momento delle due squadre — Il percorso di Mauritius nel girone è stato irregolare e pieno di difficoltà. I Dodos hanno raccolto 5 punti in 9 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte), segnando poco e subendo troppo: 8 gol fatti e 17 incassati. Il recente 0-2 contro il Camerun ha messo in luce i soliti limiti difensivi, ma anche qualche spunto interessante sul piano del gioco. Per il tecnico locale, questa gara rappresenta soprattutto un’occasione per valutare nuovi giocatori e chiudere con una prestazione dignitosa davanti al proprio pubblico.

La Libia arriva a quest’ultima giornata con 15 punti e la terza posizione in classifica, distante dal Camerun ma ancora matematicamente in corsa.Il pareggio per 3-3 con Capo Verde, maturato dopo un doppio vantaggio sprecato, ha lasciato l’amaro in bocca ma confermato l’efficacia offensiva dei libici, che contano 12 reti segnate e 10 subite nelle qualificazioni. Il tecnico Aliou Cissè dovrebbe affidarsi ai suoi uomini più esperti per cercare un successo esterno che chiuda positivamente il girone. La squadra ha già dimostrato di poter battere Mauritius (2-1 all’andata) e punta a ripetersi per chiudere a quota 18 punti.

Le probabili formazioni di Mauritius-Libia — Mauritius (4-1-4-1): Chiotti, Mootoo, Rose, Collard, Latouchent, Vincent, Arthee, Caliste, Villeneuve, Bru, Aristide. Allenatore: Moullec.

Libia (3-5-2): Al Wuheeshi, Saleh, Eito, Ali Youssef, Mansour, Okashah, Al Shalwi, Al Hbeishi, Jaddour, El Mariamy, Eisay. Allenatore: Cissè.