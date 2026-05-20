Novanta minuti per trasformare una stagione già straordinaria in un trionfo definitivo. Giovedì 21 maggio, alle ore 20:30, il Club Brugge farà visita al Mechelen all’Argosstadion Achter de Kazerne con la possibilità concreta di laurearsi campione del Belgio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MECHELEN-CLUB BRUGGE CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Mechelen arriva a questa partita dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo dell’Anderlecht, una gara nella quale la squadra ha mostrato carattere ma anche le solite difficoltà difensive che stanno accompagnando gran parte della stagione. I padroni di casa hanno vinto soltanto due delle ultime dieci partite di campionato e continuano a concedere moltissimo agli avversari, come dimostrano i 56 gol subiti complessivamente. Tuttavia, il Mechelen proverà a sfruttare il fattore campo e l’assenza di pressioni per giocare una partita aggressiva e intensa, affidandosi soprattutto alla qualità offensiva di Van Brederode e Boersma.

Il Club Brugge arriva invece in uno stato di forma impressionante. I nerazzurri hanno vinto nove delle ultime dieci partite di campionato e sembrano aver raggiunto il massimo livello proprio nel momento decisivo della stagione. Il 5-0 contro l’Union Saint-Gilloise ha rappresentato una vera dichiarazione di forza, con una squadra dominante sia dal punto di vista tecnico che mentale. Vanaken continua a essere il leader assoluto del centrocampo, mentre Tzolis sta vivendo un momento straordinario tra gol e assist. Inoltre, i precedenti recenti sorridono chiaramente al Club Brugge: le ultime due sfide contro il Mechelen sono terminate con due larghissime vittorie per 6-1 e 4-1.

Le probabili formazioni di Mechelen-Club Brugge

Il Mechelen dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, puntando sulla fantasia di Mrabti e Van Brederode alle spalle di Boersma. Sugli esterni Koudou e Servais avranno il compito di accompagnare entrambe le fasi.

Il Club Brugge dovrebbe invece confermare il 4-2-3-1, affidandosi alla qualità offensiva di Tzolis, Vetlesen e Forbs alle spalle di Tresoldi. In mezzo al campo Vanaken guiderà ancora una volta la manovra dei nerazzurri.

Mechelen (3-4-2-1): De Wolf; St. Jago, Halhal, Marsà; Koudou, Hammar, Konaté, Servais; Mrabti, Van Brederode; Boersma.

Club Brugge (4-2-3-1): Van den Heuvel; Siquet, Ordóñez, Mechele, Seys; Vanaken, Stankovic; Forbes, Vetlesen, Tzolis; Tresoldi.

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