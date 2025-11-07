Memphis Grizzlies-Dallas Mavs, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre - 02:00

Scende in campo la selvaggia Western Conference: una delle partite più intense del weekend è quella tra Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks. La franchigia texana è chiamata a riprendersi dopo un inizio non incline alle aspettative di inizio stagione. Memphis, invece, è alla presa con la crisi interna (e silenziosa) tra Morant e il coach Tuomas Iisalo. La partita è in programma sabato notte, alle 02:00 italiane. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — I Dallas Mavs su otto partite stagionali ne hanno vinte soltanto due. Segno, questo, che la squadra di Jason Kidd ancora non è rodata, nonostante ci siano ottimi segnali da parte del promettente rookie Cooper Flag. Alla sfida contro i Grizzlies la franchigia texana si presenta con ben tre sconfitte di fila, sotto i colpi di Pistons, Rockets e New Orleans Pelicans.

I tratti distintivi della stagione dei Memphis Grizzlies, invece, passano per questioni extracampo. Nell’ultimo match contro i Rockets, Morant e coach Iisalo non si sono mai rivolti la parola. Durante i time out Morant se ne stava per le sue, e quando Ja veniva sostituito non c’è stato nessun segnale di incoraggiamento da parte del suo coach. Queste sono le note decisamente stonate di uan stagione che per il momento ha visto i Grizzlies perdere 6 partite su 9, vincendone soltanto tre.

I probabili quintetti di Memphis Grizzlies-Dallas Mavs — Dubbi si hanno circa l’evoluzione della vicenda tra Morant e coach Iisalo. Seguiranno, quindi, degli aggiornamenti circa le scelte ed i provvedimenti della franchigia. I Mavs, dal canto loro, dovranno impegnarsi a trovare la giusta quadratura per affrontare la stagione, dato che il quintetto base è comunque di gran livello.

Memphis Grizzlies: Jaren Jackson, Kentavious Caldwell-Pope, Jock Landale, Jaylen Wells, Ja Morant.

Dallas Mavericks: Cooper Flag, P.J Washington, Daniel Gafford, Max Christie, D’Angelo Russell.

Non perdere Memphis Grizzlies-Dallas Mavs, tra le sfide più avvincenti della serata di Nba.