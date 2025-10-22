La nottata di NBA propone una partita ad alta intensità tra Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, in programma al FedExForum con palla a due fissata alle 02:00 italiane di giovedì 23 ottobre. Due squadre reduci da stagioni altalenanti, entrambe desiderose di aprire il nuovo campionato con un segnale di forza.
Qui Memphis Grizzlies—
I Memphis Grizzlies aprono la stagione davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di ritrovare la solidità perduta. Nonostante le 3 vittorie nelle ultime 10 gare, i ragazzi di Taylor Jenkins hanno chiuso la preseason in crescita, spinti da un gruppo giovane e atletico.
Il leader resta Ja Morant, che ha chiuso la scorsa stagione con 18.4 punti e 4.7 assist di media, ma per il rientro in campo della stella dei Grizzlies c'è da attendere per via dell'ennesimo infortunio rimediato. Ottimo momento invece per Santi Aldama, reduce da due gare consecutive oltre quota 13.5 punti, mentre Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. garantiscono pericolosità sia sul perimetro che nel pitturato.
Qui New Orleans Pelicans—
I New Orleans Pelicans arrivano a Memphis dopo una preseason negativa e con solo 2 vittorie nelle ultime 10 gare ufficiali. La squadra di Willie Green fatica a trovare continuità, specialmente in trasferta, dove ha coperto lo spread solo 2 volte nelle ultime 10 uscite.
L’attacco gira attorno a Zion Williamson, che si presenta con una linea punti fissata a Over/Under 24.5. Accanto a lui, Antonio Reeves e Trey Murphy III proveranno a garantire pericolosità perimetrale. Il vero problema dei Pelicans resta la difesa: nelle ultime 10 gare hanno concesso 117.6 punti di media, con un netto calo di concentrazione nei finali di partita.
I probabili quintetti di Memphis-New Orleans—
MEMPHIS GRIZZLIES, probabile rooster titolare: Caldwell-Pope, Aldama, Landale, Wells, Jerome. Coach: Thomas Iisalo
NEW ORLEANS PELICANS, probabile rooster titolare: Williamson, Jones, Missi, Poole, Murphy. Coach: Willie Green
