Memphis-Houston: dove vedere la NBA in Diretta Tv e in Streaming LIVE

Nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 02:00), Houston fa visita a Memphis, con l'obiettivo di incanalare il quinto successo di fila. Padroni di casa in evidente difficoltà, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque apparizioni: vittoria solo contro Phoenix, ko invece contro Detroit, Toronto, Lakers e Warriors. Scopri come seguire la sfida di NBA Memphis Grizzlies-Houston Rockets GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
La Nba in TV e in Streaming
MEMPHIS GRIZZLIES HOUSTON ROCKETS NBA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di NBA Memphis-Houston in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
I probabili quintetti di Memphis-Houston—
MEMPHIS GRIZZLIES, probabile rooster titolare: Caldwell-Pope, Aldama, Landale, Wells, Jerome. Coach: Thomas Iisalo
HOUSTON ROCKETS, probabile rooster titolare: Sheppard, Thompson, Durante, Jabari Smitch, Sengun.
