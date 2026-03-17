Mendoza-Estudiantes: come vedere gratuitamente la gara in streaming

Gimnasia Mendoza-Estudiantes de La Plata si gioca mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 01:15 allo stadio Víctor Antonio Legrotaglie per l’Apertura argentino

Stefano Sorce 17 marzo - 00:41

La 11ª giornata dell’Apertura argentino propone la sfida tra Gimnasia y Esgrima Mendoza-Estudiantes de La Plata, in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 01:15 italiane allo stadio Víctor Antonio Legrotaglie. Un confronto interessante tra due squadre che vivono momenti diversi ma che hanno entrambe bisogno di punti per raggiungere i propri obiettivi.

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Il momento delle due squadre — Il Gimnasia y Esgrima Mendoza attraversa un periodo complicato in campionato. La squadra non vince da cinque partite consecutive e nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro il Deportivo Riestra. Le difficoltà principali riguardano la fase offensiva: nelle ultime gare il Gimnasia ha segnato meno di un gol a partita, confermando una certa fatica nel concretizzare le occasioni create. Nel torneo il bilancio attuale è di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con la squadra che occupa la parte medio-bassa della classifica del proprio gruppo. Le statistiche evidenziano anche una forte tendenza a partite con pochi gol, segno di un approccio spesso prudente.

Situazione diversa per l’Estudiantes de La Plata, che nonostante la sconfitta 0-1 contro il Lanús nell’ultimo turno mantiene un rendimento complessivamente positivo. La squadra occupa il terzo posto in classifica, con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il punto di forza dell’Estudiantes resta la solidità difensiva: la squadra subisce pochissimi gol e nelle trasferte ha dimostrato grande equilibrio tattico, rimanendo imbattuta nelle prime quattro partite giocate fuori casa in questa stagione.

Probabili formazioni di Mendoza-Estudiantes — Il Gimnasia Mendoza dovrebbe schierarsi con un 4-4-2, con Petruchi tra i pali e una linea difensiva composta da Ferrari, Aguirre, Mondino e Recalde. A centrocampo spazio a Solís, Lencioni, Antonini e Romano, mentre in attacco dovrebbero agire Andrada e Herrera.

L’Estudiantes de La Plata dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Mansilla in porta e la difesa formata da Godoy, Romero, Núñez e Benedetti. In mediana agiranno Ascacíbar e Zuqui, mentre sulla trequarti spazio a Rollheiser, Palacios e Sosa alle spalle dell’unica punta Carrillo.

Gimnasia y Esgrima Mendoza (4-4-2): Petruchi; Ferrari, Aguirre, Mondino, Recalde; Solís, Lencioni, Antonini, Romano; Andrada, Herrera.

Estudiantes de La Plata (4-2-3-1): Mansilla; Godoy, Romero, Núñez, Benedetti; Ascacíbar, Zuqui; Rollheiser, Palacios, Sosa; Carrillo.

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