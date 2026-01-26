Mendoza-San Lorenzo: diretta live e streaming gratis

A Mendoza va in scena una partita di grande intensità emotiva e tattica. Il Gimnasia vuole sfruttare entusiasmo e solidità difensiva per continuare il suo avvio positivo

Stefano Sorce 26 gennaio - 21:31

La seconda giornata della Liga Profesional de Fútbol porta il calcio argentino a Mendoza, dove è attesa la sfida Gimnasia y Esgrima Mendoza-San Lorenzo in cerca di riscatto. Una sfida che mette di fronte entusiasmo e solidità contro storia, pressione e necessità di reagire.

Il momento delle due squadre — Il Gimnasia y Esgrima Mendoza sta vivendo un ritorno da sogno nella massima serie dopo oltre quarant’anni di assenza. Il successo per 1-0 contro il Central Córdoba all’esordio ha dato immediata fiducia a un ambiente consapevole che la stagione sarà lunga e complessa, ma pronto a lottare su ogni pallone. La squadra soprannominata El Caracol arriva a questo appuntamento con una striscia positiva di cinque partite senza sconfitte tra tutte le competizioni (3 vittorie e 2 pareggi), mostrando un’identità chiara: compattezza difensiva, attenzione tattica e massimo sfruttamento degli episodi. I numeri parlano chiaro: 1,2 gol segnati e appena 0,4 subiti di media in questo periodo.

Dall’altra parte c’è un San Lorenzo che deve fare i conti con un avvio complicato. Il 3-2 casalingo subito contro il Lanús ha evidenziato fragilità difensive e una squadra ancora in fase di costruzione dopo una rivoluzione estiva che ha visto partire circa 20 giocatori. I Cuervos sono chiamati a reagire immediatamente per evitare che la pressione cresca già nelle prime giornate.

