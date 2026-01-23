Mestre-Ruvo: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Mestre-Ruvo in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 gennaio - 18:00

Mestre-Ruvo metteranno in campo il loro potenziale offensivo nella sfida in programma il 24 gennaio alle ore 18:00, valida per il campionato di Serie A2.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Mestre-Ruvo in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie A2

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Mestre-Ruvo nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Dopo un avvio di stagione particolarmente complicato, caratterizzato da tre sconfitte consecutive, la formazione biancazzurra neopromossa è chiamata a reagire e a cercare il tanto atteso riscatto. Il salto di categoria si sta rivelando impegnativo e le difficoltà di adattamento a un campionato di livello superiore sono ancora evidenti, ma la volontà di invertire la rotta resta forte.

Il prossimo impegno rappresenta un’opportunità importante, anche se non priva di ostacoli. La squadra giocherà infatti in “casa”, seppur senza poter contare sul consueto e caloroso sostegno del pubblico ruvestino del Palacolombo, un’assenza che pesa ma che non deve diventare un alibi. Servirà una prova di carattere per provare a sfruttare al meglio il fattore campo.

Di fronte ci sarà Mestre, avversaria in un buon momento di forma, reduce da due vittorie e una sconfitta nelle ultime uscite. La formazione veneta è determinata a rimandare ancora l’appuntamento con il primo, storico successo in Serie A2 del roster guidato da coach Rajola, e arriverà quindi in campo con grande motivazione.

Alla luce di questi elementi, è lecito attendersi una sfida combattuta, giocata su ritmi intensi e con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, in cui dettagli, lucidità e gestione dei momenti chiave potrebbero fare la differenza.