Metz-Angers: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Stefano Sorce 14 settembre - 10:08

Domenica 14 settembre 2025, allo Stade Saint-Symphorien di Longeville-lès-Metz, si affrontano due squadre che arrivano con stati d’animo profondamente diversi. Da una parte il Metz, fanalino di coda con tre sconfitte in altrettante giornate, dall’altra l’Angers, partito con più equilibrio e attualmente in ottava posizione grazie ai suoi quattro punti. Il match, valido per la quarta giornata di Ligue 1, promette di essere una sfida più di nervi che di spettacolo.

Dove vedere Metz-Angers in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Metz-Angers, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il ritorno nella massima serie francese si sta trasformando in un percorso a ostacoli per il club granata. La formazione allenata da Stephane Le Mignan è ferma a zero punti, con due sole reti all’attivo e ben sette subite. Le difficoltà difensive sono emerse con chiarezza nel 2-3 contro il Paris FC, mentre in attacco le fiammate isolate non sono bastate a invertire la rotta.

La società ha cercato di correre ai ripari con l’innesto di Fodé Ballo-Touré, reduce dall’esperienza al Milan e già pronto a debuttare dopo essersi allenato con i compagni. Almeno dall’infermeria giungono notizie confortanti: il tecnico avrà a disposizione l’intero organico, un segnale che potrebbe favorire un primo cambio di passo.

Il cammino dell’Angers è meno brillante ma decisamente più rassicurante. Dopo il ko contro il PSG, i bianconeri hanno trovato un pareggio prezioso contro il Rennes, segno di una squadra capace di restare compatta anche contro avversari di caratura superiore. In tre gare, i ragazzi di Alexandre Dujeux hanno segnato due gol e ne hanno subiti altrettanti: numeri che testimoniano una solidità difensiva rinnovata.

Il talento più in vista è senza dubbio Prosper Peter: il diciottenne ha realizzato la sua prima rete in Ligue 1 proprio nell’ultima giornata, ripagando la fiducia del suo allenatore, che aveva profetizzato il suo gol già alla vigilia. Per Dujeux, l’unica assenza è quella di Himad Abdelli, fermato da un problema alla schiena.

Le probabili formazioni di Metz-Angers — Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Yegbe, Gbamin, Ballo-Touré; Stambouli, Traoré; Tsitaishvili, Hein, Abuashvili; Diallo. Allenatore: Le Mignan.

Angers (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomié; Belkebla, Belkhdim; Raolisoa, Mouton, Chérif; Peter. Allenatore: Dujeux.