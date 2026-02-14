derbyderbyderby streaming Metz-Auxerre diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Metz-Auxerre: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

La Ligue 1 mette in programma Metz-Auxerre domenica 15 febbraio alle ore 17:15. È uno scontro salvezza ad altissima tensione: Metz ultimo con 13 punti, Auxerre sedicesimo a quota 14. Novanta minuti che valgono molto più di tre punti, con entrambe le squadre chiamate a non sbagliare.

Hai tre possibilità per guardare Metz-Auxerre in streaming gratis:

Dove vedere Metz-Auxerre in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo è possibile accedere allo streaming direttamente dal palinsesto live, senza costi aggiuntivi, seguendo anche statistiche e aggiornamenti in tempo reale.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Accedere o registrarsi su Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere il conto attivo

  • Cercare Metz-Auxerre nella sezione Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Metz, diciottesimo con 13 punti, è chiamato a una reazione immediata. La squadra di Stéphane Le Mignan prova a ritrovare solidità con la difesa a tre e maggiore presenza tra le linee, ma paga ancora una classifica complicata e poca continuità.

    L’Auxerre, sedicesimo a 14 punti, arriva con un margine minimo ma prezioso. Il tecnico Christophe Pélissier punta su un assetto molto prudente, con cinque difensori e un baricentro basso, per strappare punti pesanti anche lontano da casa.

    Le probabili formazioni di Metz-Auxerre

    Il Metz dovrebbe confermare il 3-4-2-1, cercando soluzioni offensive attraverso i due trequartisti alle spalle della punta.

    L’Auxerre risponde con il 5-4-1, modulo compatto e attendista, pensato per difendere con ordine e colpire in ripartenza.

    Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stéphane Le Mignan

    Auxerre (5-4-1): Léon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pélissier

