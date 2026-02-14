La Ligue 1 mette in programma Metz-Auxerre domenica 15 febbraio alle ore 17:15. È uno scontro salvezza ad altissima tensione: Metz ultimo con 13 punti, Auxerre sedicesimo a quota 14. Novanta minuti che valgono molto più di tre punti, con entrambe le squadre chiamate a non sbagliare.
La diretta streaming
Metz-Auxerre diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Metz-Auxerre in streaming gratis:
Dove vedere Metz-Auxerre in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo è possibile accedere allo streaming direttamente dal palinsesto live, senza costi aggiuntivi, seguendo anche statistiche e aggiornamenti in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live di Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live di Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Metz, diciottesimo con 13 punti, è chiamato a una reazione immediata. La squadra di Stéphane Le Mignan prova a ritrovare solidità con la difesa a tre e maggiore presenza tra le linee, ma paga ancora una classifica complicata e poca continuità.
L’Auxerre, sedicesimo a 14 punti, arriva con un margine minimo ma prezioso. Il tecnico Christophe Pélissier punta su un assetto molto prudente, con cinque difensori e un baricentro basso, per strappare punti pesanti anche lontano da casa.
Le probabili formazioni di Metz-Auxerre—
Il Metz dovrebbe confermare il 3-4-2-1, cercando soluzioni offensive attraverso i due trequartisti alle spalle della punta.
L’Auxerre risponde con il 5-4-1, modulo compatto e attendista, pensato per difendere con ordine e colpire in ripartenza.
Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stéphane Le Mignan
Auxerre (5-4-1): Léon, Mensah, Akpa, Sierralta, Senaya, Casimir, Namaso, Danois, Owusu, Osman, Sinayoko. Allenatore: Christophe Pélissier
© RIPRODUZIONE RISERVATA