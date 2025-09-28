Metz-Le Havre: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Metz-Le Havre, sesta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 04:04

Allo Stade Saint-Symphorien va in scena Metz-Le Havre, sfida valida per la sesta giornata di Ligue 1. Situazione non complicata, di più, per entrambe le compagini, protagoniste di quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per non retrocedere. I padroni di casa sono infatti ultimi in graduatoria, preceduti dal Le Havre di tre lunghezze.

Qui Metz — Ultimo in classifica, con appena un punto raccolto in cinque giornate, il Metz è chiamato a reagire. I granata hanno subito quattro sconfitte e un pareggio, e nell’ultimo turno hanno dovuto inchinarsi al Monaco con un pesante 5-2.

Qui Le Havre — Dopo un avvio complicato con due ko consecutivi, il Le Havre ha iniziato a raccogliere punti: prima la vittoria interna contro il Nizza, poi un pareggio contro il Lorient. Attualmente 15º in classifica, la squadra guidata da Digard mostra segnali di crescita e solidità.

Metz-Le Havre, probabili formazioni — METZ (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Yegbe, Gbamin, Ballo-Touré; Stambouli, Deminguet; Tsitaishvili, Hein, Sabaly; Diallo. Allenatore: Stephan Le Mignan

LE HAVRE (4-2-3-1): Diaw; Nego, Sanganté, Lloris, Delaine; Seko, Touré; Doucouré, Kechta, Soumaré; Samatta. Allenatore: Didier Digard