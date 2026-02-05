derbyderbyderby streaming Metz-Lille, dove vedere lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Metz-Lille: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Ligue 1 apre il programma del weekend con Metz-Lille, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20:45. Sfida delicata al Saint-Symphorien, con punti pesanti soprattutto per la zona salvezza. Il Metz, diciottesimo con 12 punti, è chiamato a una prova di orgoglio contro un Lille quinto a 32 punti, in piena corsa per le posizioni europee.

Hai tre possibilità per guardare Metz-Lille in streaming gratis:

Dove vedere Metz-Lille in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Metz-Lille è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Metz-Lille nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Metz di Stephane Le Mignan affronta la gara da terzultimo in classifica con 12 punti, in piena lotta per evitare la retrocessione. Il 3-4-2-1 punta sulla compattezza difensiva e sulle giocate tra le linee di Sabaly e Hein, chiamati a supportare Diallo in avanti.

    Situazione opposta per il Lille di Bruno Génésio, quinto a 32 punti e solido nelle prestazioni. Il 4-2-3-1 garantisce equilibrio e qualità: Haraldsson e Correia agiscono alle spalle di Giroud, riferimento offensivo, mentre André detta i tempi in mezzo al campo.

    Le probabili formazioni di Metz-Lille

    Assetti confermati alla vigilia per una sfida che vede gli ospiti favoriti, ma con il Metz pronto a sfruttare il fattore campo.

    Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stephane Le Mignan

    Lille (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez, Giroud. Allenatore: Bruno Génésio

