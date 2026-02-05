La Ligue 1 apre il programma del weekend con Metz-Lille, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20:45. Sfida delicata al Saint-Symphorien, con punti pesanti soprattutto per la zona salvezza. Il Metz, diciottesimo con 12 punti, è chiamato a una prova di orgoglio contro un Lille quinto a 32 punti, in piena corsa per le posizioni europee.
Il momento delle due squadre—
Il Metz di Stephane Le Mignan affronta la gara da terzultimo in classifica con 12 punti, in piena lotta per evitare la retrocessione. Il 3-4-2-1 punta sulla compattezza difensiva e sulle giocate tra le linee di Sabaly e Hein, chiamati a supportare Diallo in avanti.
Situazione opposta per il Lille di Bruno Génésio, quinto a 32 punti e solido nelle prestazioni. Il 4-2-3-1 garantisce equilibrio e qualità: Haraldsson e Correia agiscono alle spalle di Giroud, riferimento offensivo, mentre André detta i tempi in mezzo al campo.
Le probabili formazioni di Metz-Lille—
Assetti confermati alla vigilia per una sfida che vede gli ospiti favoriti, ma con il Metz pronto a sfruttare il fattore campo.
Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stephane Le Mignan
Lille (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez, Giroud. Allenatore: Bruno Génésio
