Metz-Marsiglia: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Metz-Marsiglia, settima giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre - 01:56

Se non è un testa-coda poco ci manca. Metz-Marsiglia inaugura il programma del sabato di Ligue 1: allo Stade Saint-Symphorien si parte alle 17:00. Padroni di casa ultimi in classifica con due punti all'attivo, frutto di due pareggi conquistati a fronte di quattro sconfitte. Ospiti, reduci, dal sonoro 4-0 di Champions League, inflitto all'Ajax e a caccia dei tre punti che permetterebbero alla formazione di De Zerbi di agganciare Psg e Lione in vetta.

Qui Metz — Il momento dei granata è delicatissimo: ultimi in classifica con soli 2 punti dopo 6 giornate, senza ancora una vittoria. La formazione di Stéphane Le Mignan fatica in entrambe le fasi di gioco: appena 5 gol realizzati e ben 13 subiti, a dimostrazione di una fragilità difensiva preoccupante. In casa, il bilancio parla di 2 pareggi e 1 sconfitta, un rendimento insufficiente per chi deve salvarsi.

Qui Marsiglia — I ragazzi di Roberto De Zerbi, invece, viaggiano a ritmi da vertice: terzo posto con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 2 sconfitte. L’attacco sta girando a meraviglia, con 12 gol realizzati, mentre la difesa ha mostrato compattezza subendo solo 5 reti. L’ultima prova convincente, il roboante 4-0 contro l’Ajax in Europa, ha confermato la fiducia e l’entusiasmo del gruppo. Per l’OM, l’occasione è ghiotta: consolidare la posizione Champions e approfittare delle difficoltà di un Metz in caduta libera.

Metz-Marsiglia, probabili formazioni — METZ (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Yegbe, Gbamin, Ballo-Touré; Stambouli, Deminguet; Tsitaishvili, Hein, Sabaly; Diallo. Allenatore: Stephan Le Mignan

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, O’ Riley, Hojbjerg, Emerson; Greenwood, Igor Paixao; Gouiri. Allenatore: Roberto De Zerbi.