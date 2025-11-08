Metz-Nizza in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Analisi completa e streaming gratis di Metz-Nizza (9 novembre 2025, ore 17:15). Scopri formazioni, curiosità della partita di Ligue1

Stefano Sorce 8 novembre - 17:29

Il cielo sopra lo Stade Saint-Symphorien si prepara ad accogliere una sfida che promette intensità e contrasti di emozioni. Domenica 9 novembre alle 17:15, quando a Metz il termometro segnerà circa 9 gradi, quasi come i punti in classifica della squadra granata (ferma a quota 8), il club della Lorena ospiterà il Nizza per la dodicesima giornata di Ligue 1 2025/26. Un match che unisce storia e orgoglio: il nome Metz deriva infatti dall’antico popolo dei Mediomatrici (Mediomatrici in latino), a testimonianza delle radici profonde di una città che ha sempre fatto del carattere la sua bandiera e che oggi sogna di riscaldare il proprio inverno sportivo con un’altra impresa. Guarda ora Metz-Nizza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Il vento sembra finalmente cambiare direzione in casa granata. Dopo un avvio da incubo con sette sconfitte e due pareggi, il Metz ha trovato ossigeno puro vincendo due gare di fila, contro Lens e Nantes. Sei punti che valgono oro e che riportano la squadra di Le Mignan in piena corsa salvezza. L’infermeria, però, resta affollata: Ballo-Touré, Mboula e Ousmae Ba sono ancora out, mentre resta da valutare Pape Sy, alle prese con un trauma cranico. Tornano invece dalla squalifica Gauthier Hein e Sadibou Sané, pedine chiave nella struttura tattica del tecnico.

Il Nizza arriva da un’amara sconfitta contro il PSG (1-0), arrivata solo nei minuti finali di una gara equilibrata. Nonostante il ko, la squadra di Franck Haise resta solida e competitiva, reduce da cinque partite utili consecutive prima dello stop.L’obiettivo adesso è rialzarsi subito e blindare la zona europea. L’infermeria resta lunga: Bombito, Abdelmonem, Ndayishimiye e Moffi non saranno del match. In dubbio Diop, mentre dovrebbe tornare Clauss, ristabilito dopo il problema al ginocchio.

Le probabili formazioni di Metz-Nizza — Nel Metz, il tecnico Le Mignan confermerà il 4-2-3-1 delle ultime uscite, con Diallo riferimento avanzato supportato da Sabaly, Hein e Tsitaishvili. In mediana ci sarà la coppia Traoré-Deminguet, mentre la linea difensiva sarà guidata da Gbamin e Sané davanti a Fischer.

Nel Nizza, Haise riproporrà il suo classico 3-4-3, con Carlos terminale offensivo e Boga e Diop sugli esterni pronti ad affondare. In mezzo, la regia sarà affidata a Boudaoui e Vanhoutte, con Bard e Gouveia sulle corsie laterali.

Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Gbamin, S. Sané, Colin; Traoré, Deminguet; Sabaly, Hein, Tsitaishvili; Diallo. Allenatore: Le Mignan.

Nice (3-4-3): Diouf; Mendy, Bard, Bah; Gouveia, Boudaoui, Vanhoutte, Abdi; Boga, Carlos, Diop. Allenatore: Haise.

