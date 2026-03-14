Metz-Tolosa: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Metz-Tolosa si gioca domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:15 allo Stade Saint-Symphorien per la 26ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 14 marzo - 19:45

La 26ª giornata di Ligue 1 propone la sfida tra Metz-Tolosa, in programma domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:15 allo Stade Saint-Symphorien. Una gara che mette di fronte due squadre in difficoltà nelle ultime settimane e alla ricerca di una vittoria che possa rilanciare il finale di stagione.

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Il momento delle due squadre — Il Metz sta vivendo una stagione estremamente complicata. La squadra allenata da Laszlo Bölöni Tavenot occupa l’ultimo posto in classifica con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 18 sconfitte. Il rendimento recente è ancora più preoccupante: sette sconfitte nelle ultime otto partite, con le ultime quattro terminate tutte con un ko. La distanza dalla terzultima posizione resta significativa e servirà un cambio di marcia immediato per riaprire la corsa alla salvezza.

Il Tolosa, invece, si trova nella parte centrale della classifica con 31 punti e una posizione relativamente tranquilla. Tuttavia anche la squadra guidata da Carles Martínez Novell attraversa un momento negativo: nessuna vittoria nelle ultime sei partite di campionato, con due sconfitte consecutive contro Rennes e Marsiglia. Dopo una prima parte di stagione positiva, i viola stanno ora cercando di ritrovare continuità.

Probabili formazioni di Metz-Tolosa — Il Metz dovrebbe scendere in campo con il 5-3-2, con Fischer tra i pali e una difesa composta da Sarr, Sané, Gbamin, Colin e Ballo-Touré. A centrocampo agiranno Munongo, Boubacar Traoré e Abdoulaye Touré, mentre in attacco spazio alla coppia Hein-Diallo.

Il Tolosa dovrebbe rispondere con un 3-4-3. In porta Restes, con Sidibé, Nicolaisen e McKenzie a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Kamanzi e Methalie, mentre in mezzo al campo spazio a Casseres e Diop. Il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Donnum, Emersonn e Gboho.

Metz (5-3-2): Fischer; Sarr, S. Sané, Gbamin, Colin, Ballo-Touré; Munongo, B. Traoré, A. Touré; Hein, H. Diallo.

Tolosa (3-4-3): Restes; D. Sidibé, Nicolaisen, McKenzie; Kamanzi, Casseres, P. D. Diop, Methalie; Donnum, Emersonn, Gboho.

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