Miami Heat-Philadelphia 76ers: diretta live e streaming gratis

Philadelphia 76ers-Miami Heat è una sfida chiave per la corsa playoff a Est. I Sixers pagano l’assenza di Embiid, mentre Miami arriva con molte assenze ma più solidità difensiva

Stefano Sorce 29 marzo - 23:00

Sfida pesante nella Eastern Conference tra Miami Heat e Philadelphia 76ers, in programma il 31 marzo 2026 alle ore 01:00. Due squadre appaiate e ancora in piena corsa playoff, con margini sempre più ridotti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MIAMI HEAT-PHILADELPHIA 76ERS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Miami non sta meglio, ma almeno ha una struttura più riconoscibile rispetto agli ospiti. Il problema sono le assenze: Jimmy Butler è in dubbio, Tyler Herro è fuori da tempo e le rotazioni sono ridotte. Nonostante questo, la squadra di Erik Spoelstra riesce spesso a restare competitiva grazie alla difesa e alla gestione dei possessi.

Philadelphia sta pagando tantissimo l’assenza di Joel Embiid. I numeri sono chiari: attacco e difesa sono crollati e la squadra ha perso identità. Anche con gli innesti di Lowry e Hield, e con il rientro di Maxey, il livello si è abbassato troppo. Senza un riferimento interno dominante, i Sixers fanno fatica sia a costruire tiri puliti sia a proteggere il ferro.

È una partita che si gioca sui dettagli più che sul talento puro. Philadelphia ha bisogno di una gara ordinata e di trovare continuità offensiva, cosa che ultimamente è mancata. Miami, anche con rotazioni corte, sembra avere più strumenti per gestire una gara equilibrata. Se riesce a controllare il ritmo e a portare la partita su un piano difensivo, può avere un vantaggio concreto.

Probabili quintetti di Miami Heat-Philadelphia 76ers — Miami dovrebbe scendere in campo con Rozier e Robinson in backcourt, Butler (se disponibile) e Jovic nel reparto ali, con Adebayo come riferimento interno.

Philadelphia dovrebbe partire con Lowry in regia, Maxey e Oubre sugli esterni, con Harris (se recupera) e Bamba sotto canestro.

Miami Heat: Rozier, Robinson, Butler, Jovic, Adebayo.

Philadelphia 76ers: Lowry, Maxey, Oubre Jr., Harris, Bamba.