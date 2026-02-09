Non perdere Miami Heat-Utah Jazz: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 01:32)

Alla Kaseya Center di Miami, nella notte di martedì 10 febbraio alle 01:30 italiane, vanno in scena Heat e Jazz in una sfida che mette in palio punti pesanti soprattutto a livello mentale. Entrambe le squadre arrivano da un periodo difficile e vogliono invertire la rotta prima della pausa dell’All Star Weekend.

Hai tre possibilità per vedere Miami Heat-Utah Jazz in streaming gratis

Dove vedere Miami Heat-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis — Miami Heat-Utah Jazz sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Miami Heat-Utah Jazz sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Miami Heat occupano attualmente una posizione di play-in, ma le due sconfitte consecutive contro Hawks e Celtics hanno ridotto il margine di sicurezza. La risalita degli Hornets, ora in striscia di nove vittorie, obbliga Miami a fare attenzione. Butler e compagni devono ritrovare solidità difensiva e continuità offensiva per evitare un finale di stagione in salita.

Gli Utah Jazz, invece, navigano in acque ancora più agitate. Il tredicesimo posto e le otto sconfitte nelle ultime dieci partite raccontano una squadra in difficoltà sia sul piano fisico che mentale. La trasferta in Florida rappresenta un banco di prova importante per tentare un rilancio, anche se il momento non è dei migliori.

I probabili quintetti di Miami Heat-Utah Jazz — La franchigia della Florida scenderà in campo con il quintetto delle ultime apparizioni. Gli ospiti, invece, potrebbero cambiare qualche pedina all'interno del quintetto iniziale, provando a dare una scossa alla propria stagione.

Miami Heat: N. Powell, A. Wiggins, B. Adebayo, T. Herro, D. Mitchell

Utah Jazz: C. Williams, L. Markkanen, J. Nurkic, A. Bailey, I. Collier