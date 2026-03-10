Non perdere Middlesbrough-Charlton: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 20:46)

Mercoledì 11 marzo alle ore 20:45 lo Riverside Stadium ospita la sfida tra Middlesbrough e Charlton Athletic. Il match è valido per la 37ª giornata del campionato e mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i padroni di casa inseguono la promozione, mentre gli ospiti cercano punti importanti per restare lontani dalla zona retrocessione.

Dove vedere Middlesbrough-Charlton in diretta TV e streaming gratis

Dove vedere Middlesbrough-Charlton in diretta TV e streaming gratis — Middlesbrough-Charlton sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Middlesbrough-Charlton sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Middlesbrough sta vivendo una stagione molto positiva e occupa le prime posizioni della classifica. La squadra arriva alla partita dopo il netto successo in trasferta contro il Queens Park Rangers, un risultato che ha confermato la solidità della formazione sia in fase offensiva sia difensiva. Il Boro vuole continuare su questa strada per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa alla promozione.

Il Charlton Athletic si presenta invece dopo una vittoria importante contro il Birmingham, successo che ha interrotto una serie di partite senza vittorie. Gli Addicks occupano una posizione di metà classifica e puntano a consolidare il proprio margine sulla zona più pericolosa della graduatoria.

I probabili quintetti di Middlesbrough-Charlton — Il Middlesbrough dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Strelec come principale riferimento offensivo. Il Charlton dovrebbe invece optare per il 3-5-2, affidandosi alla coppia d’attacco composta da Kelman e Dykes, che avranno il compito di sfruttare le occasioni create dal centrocampo.

Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Targett; Morris; Sarmiento, Hackney, Browne, McGree; Strelec.

Charlton (3-5-2): Mannion; Ramsay, Jones, Bell; Clarke, Carey, Coventry, Docherty, Chambers; Kelman, Dykes.