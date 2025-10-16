Middlesbrough-Ipswich: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Venerdì 17 ottobre goditi Middlesbrough FC-Ipswich Town in streaming live e diretta TV gratis su Bet365: scopri come fare per vedere la sfida di Championship

Stefano Sorce 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 23:48)

Il Riverside Stadium, venerdì 17 ottobre 2025 alle 21:00, ospiterà la sfida tra Middlesbrough FC e Ipswich Town, valida per il decimo turno della Championship inglese. Il Middlesbrough, secondo in classifica con 18 punti, cerca conferme e punti importanti per restare ai vertici.L’ Ipswich Town, nono con 13 punti, punta a continuare la serie positiva e a consolidare la propria posizione in zona playoff. Guarda ora Middlesbrough-Ipswich GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Middlesbrough-Ipswich in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Riverside Stadium comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Middlesbrough-Ipswich in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Un’occasione perfetta per seguire gratuitamente la sfida della Seconda Division comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Middlesbrough-Ipswich nella sezione Live Streaming.

Come arrivano le due squadre alla gara — Il Middlesbrough sta vivendo un periodo altalenante: negli ultimi cinque match ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, subendo l’ultimo stop per 0-1 contro il Portsmouth in trasferta. In casa però, il team di Rob Edwards è molto solido, con 3 vittorie e 1 pareggio, e può contare su una difesa affidabile che ha subito solo 6 gol finora. L’attacco, con 12 reti segnate, dovrà però ritrovare continuità nelle conclusioni.

Gli ospiti arrivano con una forma in crescita, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite, tra cui l’ultima affermazione per 3-1 sul Norwich City. Sotto la guida di Kieran McKenna, l’Ipswich ha mostrato solidità e capacità offensiva, con 15 gol segnati e 8 subiti. In trasferta però, il record è meno brillante: 2 pareggi e 1 sconfitta, elemento da migliorare per provare a sorprendere il Middlesbrough.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-Ipswich — Edwards dovrebbe scendere in campo con Brynn tra i pali; difesa composta da Ayling, Fry, Jones. Sulla fascia destra Brittain, al centro Morris, da seguire per i passaggi lunghi precisi, e Hackney, fulcro creativo a prova di pressing, con grande fantasia e capacità di lanciare filtranti veloci. A sinistra agirà Targett, Whittaker, vero funambolo, e Conway agiranno alle spalle di Strelec.

L'Ipswich scenderà in campo con Palmer in porta; difesa formata da Furlong, O’Shea, Kipre e Davis, quest’ultimo da seguire per le palle inattive e i passaggi tesi. A centrocampo Cajuste, Matusiwa, protagonista nella forza aerea e nel pressing inesauribile, e McAteer. In avanti tridente composto da Akpom, Philogene e Hirst, con Akpom ottimo nel gioco aereo.

Middlesbrough (3-4-2-1): Brynn, Ayling, Fry, Jones, Brittain, Morris, Hackney, Targett, Whittaker, Conway, Strelec. Allenatore: Edwards.

Ipswich Town (4-2-3-1): Palmer, Furlong, O’Shea, Kipre, Davis, Matusiwa, Cajuste, McAteer, Akpom, Philogene, Hirst. Allenatore: McKenna.

Non perdere Middlesbrough-Ipswich IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Championship, con tutte le statistiche e dati in tempo reale.