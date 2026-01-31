Middlesbrough–Norwich è una partita che promette intensità e qualità. I padroni di casa arrivano da una striscia di vittorie che li ha lanciati verso la promozione diretta

Stefano Sorce 31 gennaio - 02:47

La Championship propone una sfida di alto livello al Riverside Stadium, dove Middlesbrough-Norwich Citysabato 31 gennaio 2026, con calcio d’inizio nel primo pomeriggio.Una gara che mette di fronte due squadre in ottima forma, ma con obiettivi diversi: i padroni di casa puntano dritti alla promozione, mentre i Canaries cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

Dove vedere Middlesbrough-Norwich City in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Middlesbrough sta vivendo una delle fasi migliori della sua stagione. Dopo il cambio in panchina avvenuto a novembre, la squadra ha trovato continuità e solidità, arrivando a occupare il secondo posto in classifica con 55 punti dopo 29 giornate. Il recente 4-0 rifilato al Preston ha confermato lo stato di grazia dei Boro, capaci di vincere quattro partite consecutive segnando 13 gol complessivi. Curiosamente, pur essendo una delle difese più solide in casa, è il rendimento esterno ad aver fatto la differenza in classifica. Tuttavia, anche al Riverside il Middlesbrough resta una squadra difficile da affrontare, organizzata e capace di colpire con qualità negli ultimi trenta metri.

Il Norwich City, dopo un inizio di stagione complicato, ha cambiato passo in modo netto. I Canaries sono reduci da quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni, l’ultima delle quali ottenuta in rimonta contro il Coventry capolista. In campionato occupano ora il 18° posto, con un margine di sicurezza sulla zona retrocessione che si sta ampliando settimana dopo settimana.

Probabili formazioni di Middlesbrough-Norwich — Il Middlesbrough dovrebbe confermare il 4-3-3, puntando su equilibrio e qualità offensiva. Il Norwich City risponderà con un 4-2-3-1, assetto che ha garantito solidità e pericolosità nelle ultime settimane.

Middlesbrough (4-3-3) Brynn; Ayling, Malanda, Fry, Targett; Morris, Browne, Hackney; Whittaker, Conway, Castledine

Norwich City (4-2-3-1) Kovacevic; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; Wright, McLean; Springett, Slimane, Ahmed; Makama.

