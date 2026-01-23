Il Middlesbrough ospita il Preston North End in una gara chiave per la zona alta della Championship. I padroni di casa arrivano da tre vittorie consecutive e puntano a consolidare il secondo posto

Stefano Sorce 23 gennaio - 14:44

La sfida tra Middlesbrough-Preston North End va in scena sabato 25 gennaio alle ore 16:00 al Riverside Stadium, in un match che mette in palio punti pesantissimi nella corsa alla promozione in Championship. I padroni di casa arrivano con entusiasmo e continuità, mentre gli ospiti cercano risposte immediate dopo un momento complicato.

Dove vedere Middlesbrough-Preston in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguireMiddlesbrough-Preston in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Middlesbrough è una delle squadre più in forma del campionato. Dopo una fase di appannamento a cavallo tra dicembre e inizio gennaio, la squadra di Kim Hellberg ha cambiato passo infilando tre vittorie consecutive, rilanciandosi stabilmente al secondo posto in classifica. I successi contro Southampton, West Brom e Stoke hanno messo in luce un gruppo solido, cinico e finalmente continuo. Il rientro al Riverside Stadium rappresenta un ulteriore fattore favorevole: Boro ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe, mostrando grande intensità soprattutto nella ripresa. L’attacco guidato da Conway è in fiducia, mentre il centrocampo riesce a controllare bene i ritmi della partita.

Situazione opposta per il Preston North End, che resta in zona playoff ma arriva a questa trasferta con tre sconfitte consecutive, tutte senza segnare. Il ko interno contro l’Hull City ha evidenziato difficoltà offensive e un calo di lucidità nei momenti chiave. Paradossalmente, però, i numeri esterni tengono ancora a galla le ambizioni dei Lilywhites: il Preston vanta una delle migliori difese in trasferta del campionato, con appena 13 gol subiti lontano da casa. La speranza è che proprio la solidità difensiva possa essere la base per interrompere la serie negativa.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-Preston — Il Middlesbrough dovrebbe confermare l’assetto visto nelle ultime uscite vincenti. In porta spazio a Brynn, protetto da una linea difensiva con Ayling e Malanda centrali, supportati da Browne e Targett sugli esterni. In mezzo al campo Hackney e Morris garantiscono equilibrio e intensità, mentre sulla trequarti Whittaker, Castledine e Burgzorg agiranno alle spalle di Conway, riferimento offensivo principale.

Il Preston, invece, dovrà rinunciare a Osmajic per squalifica e dovrebbe puntare su Jebbison come terminale avanzato. Walton sarà ancora tra i pali, con una difesa a tre guidata da Storey. Sulle fasce Valentin e Small avranno compiti sia difensivi che di spinta, mentre Whiteman e Thompson dovranno dare ordine in mezzo al campo.

Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn; Browne, Ayling, Malanda, Targett; Hackney, Morris; Whittaker, Castledine, Burgzorg; Conway.

Preston North End (3-5-2): Walton; Storey, Gibson, Offiah; Valentin, Devine, Whiteman, Thompson, Small; Dobbin, Jebbison.