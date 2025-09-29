Il clima è quello delle grandi occasioni, con uno scontro diretto tra due formazioni ambiziose che vogliono recitare un ruolo da protagoniste in un campionato lungo e ricco di colpi di scena

Stefano Sorce 29 settembre - 21:43

Al Riverside Stadium si accendono i riflettori per un turno infrasettimanale che promette scintille: è tutto pronto per Middlesbrough-Stoke City, in programma il 30 settembre 2025 alle 20:45 per l'ottava giornata di Championship. Siamo solo all'inizio del torneo cadetto, ma i padroni di casa sembrano già in fuga dopo un avvio da imbattuti e con 17 punti conquistati, +4 proprio sugli ospiti che inseguono da vicino.

Il momento delle due squadre — La squadra di Michael Carrick guida la classifica con 17 punti frutto di cinque vittorie e due pareggi, impreziositi da una differenza reti positiva (12 gol fatti e solo 5 subiti). Tra le mura amiche del Riverside il rendimento è perfetto: West Brom (2-1), Sheffield United (1-0) e Swansea (1-0) hanno già dovuto arrendersi alla forza dei padroni di casa. L’attacco è trascinato da Tommy Conway, capocannoniere con 13 reti, autentico punto di riferimento e trascinatore della squadra. Fiducia, entusiasmo e una fame di vittorie che al momento rendono il Middlesbrough la squadra più in forma della Championship.

Dopo un avvio brillante, lo Stoke ha rallentato la sua corsa con una sola vittoria nelle ultime quattro partite e due sconfitte di misura (0-1 contro QPR e West Brom). La squadra di Alex Neil si mantiene comunque al secondo posto, appaiata al Coventry, ma il distacco dalla vetta è già di quattro lunghezze. L’eliminazione pesante in Carabao Cup contro il Bradford (0-3) ha lasciato qualche strascico, ma l’obiettivo stagionale resta chiaro: centrare i playoff. L’attacco ha prodotto 10 gol, mentre la difesa si conferma solida con appena 5 reti subite, vero punto di forza dell’impianto tattico.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-Stoke — Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn, Ayling, Edmundson, Jones, Brittain, Morris, Hackney, Targett, Whittaker, Conway, Strelec. Allenatore: Carrick.

Stoke City (4-2-3-1): Johansson, Tchamadeu, Lawal, Wilmot, Cresswell, Rigo, Seko, Manhoef, Bae, Thomas, Mubama. Allenatore: Neil.