Middlesbrough-WBA: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Stefano Sorce 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 18:24)

Il Riverside Stadium si prepara ad accogliere una sfida di alta classifica nella sesta giornata di Championship: venerdì 19 settembre 2025, alle 21:00, il Middlesbrough ospiterà il WBA in un match che promette scintille. I padroni di casa guidano attualmente la classifica con 13 punti in cinque giornate, mentre gli ospiti inseguono a tre lunghezze, determinati a sfruttare il loro ottimo rendimento in trasferta.

Dove vedere Middlesbrough-WBA in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Middlesbrough-WBA, in programma venerdì 19 settembre alle ore 21.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn.

Il momento delle due squadre — Il Middlesbrough di Rob Edwards arriva alla sfida in grande spolvero. Imbattuti da quattro turni e con la miglior difesa del campionato (solo tre gol subiti in totale e zero reti incassate al Riverside), i biancorossi hanno dimostrato di avere carattere e concentrazione, come nel recente pareggio per 2-2 contro il Preston: una doppia rimonta con l’ultimo gol arrivato in pieno recupero che ha confermato il loro temperamento.

Qualche problema arriva dall’infermeria: Bangura, McGree e Dieng restano ai box, mentre Lenihan è tornato disponibile e Fry dovrebbe farcela nonostante qualche acciacco. Piccoli malesseri stagionali hanno interessato lo spogliatoio, ma non dovrebbero modificare l’undici titolare. La crescita di Browne a centrocampo e l’imprevedibilità di Tommy Conway in avanti offrono ulteriori soluzioni in attacco, rendendo il Middlesbrough una squadra equilibrata tra gioco e concretezza.

Il WBA di Ryan Mason ha avuto un inizio solido: 10 punti in cinque giornate, con una sola sconfitta casalinga contro il Derby County nell’ultimo turno. La squadra mostra un rendimento notevole in trasferta, con due vittorie su due, mentre tra le mura amiche ha trovato più difficoltà, segnando solo due reti in quattro incontri.

Anche per i Baggies ci sono problemi fisici da gestire: Daryl Dike, Bany e Maja sono infortunati, ma la rosa profonda e l’inserimento dei nuovi acquisti Taylor e Iling-Junior permettono a Mason di gestire bene le assenze. L’attenzione della Premier League sul giovane Price testimonia la qualità presente tra le fila degli ospiti.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-WBA — Middlesbrough (3-4-2-1): Brynn, Ayling, Jones, Lenihan, Brittain, Morris, Hackney, Targett, Whittaker, Conway, Strelec. Allenatore: Edwards.

Wba (4-2-3-1): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Styles, Molumby, Mowatt, Wallace, Price, Johnston, Heggesbo. Allenatore: Mason.