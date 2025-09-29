Midtjylland-Randers, decima giornata: info partita, probabili formazioni, dove vedere la Superliga danese in Diretta tv e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 09:03)

Alla MCH Arena va in scena il Monday Night della Superligaen danese. Midtjylland-Randers (lunedì 29 settembre 2025 ore 19:00), due squadre separate da cinque punti in classifica, entrambe reduci da un successo (ospiti da due di fila) e in cerca di continuità: padroni di casa per restare aggrappati al gruppo di testa (Aarhus e Copenaghen), ospiti per mantenersi saldamente in zona play-off

Qui Midtjylland — La squadra di Herning si presenta alla sfida con il vento in poppa: terzo posto in classifica, 18 punti raccolti in 9 partite e un attacco che ha già messo a segno 23 reti, secondo migliore del campionato. Con 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, i “Lupi” hanno dimostrato solidità sia in fase offensiva che difensiva (12 gol subiti). Davanti al proprio pubblico dell’MCH Arena, il Midtjylland vuole confermare il ruolo di contendente al titolo.

Qui Randers — I biancazzurri non stanno sfigurando, ma viaggiano con più alti e bassi. Il Randers è quinto a quota 13 punti dopo 9 giornate, frutto di 4 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte. La differenza reti è negativa (-2), segno di qualche difficoltà nel trovare equilibrio tra difesa e attacco. Con appena 11 gol segnati, i ragazzi di Thomasberg dovranno puntare su compattezza e ripartenze per strappare un risultato positivo contro una delle big della Superliga.

Midtjylland-Randers, probabili formazioni — MIDTJYLLAND (probabile formazione): Olafsson; Diao, Lee, Bech Sorensen; Mbabu, Bravo, Billing, Castillo; Cho; Franculino, Junior Brumado. Allenatore: Mike Tullberg

RANDERS (probabile formazione): Storch; Olsen, Hoeegh, Dammers, Dyhr, Mahmoud, Pedersen, Bjoerkengren, Campbell, Greve, Toure. Allenatore: Rasmus Bertelsen