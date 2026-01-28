Milano-Partizan live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega

Segui Milano-Partizan in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Redazione Derby Derby Derby 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 20:16)

Per la 25esima giornata di Eurolega l'Olimpia Milano ospita il Partizan Belgrado. La gara dell'Allianz Cloud vede sfidarsi due tema affamati di punti per la rincorsa alla zona playoff. Palla a due prevista per giovedì 29 gennaio alle ore 20,30.

In questo articolo ti spieghiamo i 3 modi che hai per vedere il match:

Milano-Partizan sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport.

Milano-Partizan, come arrivano i due team alla partita? — Milano con una serie di risultati negativi è uscita dalla zona playoff e ora è solo 13esima con un record di 11W e 13L. L'Olimpia arriva da 3 sconfitte consecutive, ultima delle quali 82-86 in casa contro lo Zalgiris con uno Shield che ha predicato nel deserto con 27 punti.

Partizan terzultimo in classifica con un bottino di 8 vittorie e 16 sconfitte. I serbi però, al contrario di Milano, hanno inanellato due successi di fila, ultimo dei quali 104-101 ai supplementari in casa contro l'Hapoel. Nel girone di andata a ottobre in quel di Belgrado il Partizan ha sconfitto l'Olimpia 80-78.

I probabili quintetti di partenza di Milano-Partizan — Milano in campo con Ellis playmaker, Brooks guardia, Shields ala piccola, LeDay ala grande e Nebo centro. Partizan che risponde con Payne play, Brown guardia, Bonga e Osetkowski ali e Fernando numero 5.

OLIMPIA MILANO - Ellis, Brooks, Shields, LeDay, Nebo. All. Poeta

PARTIZAN - Payne, Brown, Bonga, Osetkowski, Fernando. All. Penarroya