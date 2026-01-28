derbyderbyderby streaming Milano-Partizan live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega

BASKET IN STREAMING

Segui Milano-Partizan in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.
Per la 25esima giornata di Eurolega l'Olimpia Milano ospita il Partizan Belgrado. La gara dell'Allianz Cloud vede sfidarsi due tema affamati di punti per la rincorsa alla zona playoff. Palla a due prevista per giovedì 29 gennaio alle ore 20,30.

In questo articolo ti spieghiamo i 3 modi che hai per vedere il match:

Dove vedere Milano-Partizan in diretta TV e streaming gratis

Olimpia Milano-Partizan disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'Eurolega. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Milano-Partizan sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, ma per questa la piattaforma serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Milano-Partizan in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Milano-Partizan nella sezione Live Streaming.

    • Milano-Partizan, come arrivano i due team alla partita?

    Milano con una serie di risultati negativi è uscita dalla zona playoff e ora è solo 13esima con un record di 11W e 13L. L'Olimpia arriva da 3 sconfitte consecutive, ultima delle quali 82-86 in casa contro lo Zalgiris con uno Shield che ha predicato nel deserto con 27 punti.

    Partizan terzultimo in classifica con un bottino di 8 vittorie e 16 sconfitte. I serbi però, al contrario di Milano, hanno inanellato due successi di fila, ultimo dei quali 104-101 ai supplementari in casa contro l'Hapoel. Nel girone di andata a ottobre in quel di Belgrado il Partizan ha sconfitto l'Olimpia 80-78.

    Milano-Partizan live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega- immagine 5
    A ottobre 80-78 a favore del Partizan (Photo by Luca Sgamellotti/Euroleague Basketball via Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Milano-Partizan

    Milano in campo con Ellis playmaker, Brooks guardia, Shields ala piccola, LeDay ala grande e Nebo centro. Partizan che risponde con Payne play, Brown guardia, Bonga e Osetkowski ali e Fernando numero 5.

    OLIMPIA MILANO - Ellis, Brooks, Shields, LeDay, Nebo. All. Poeta

    PARTIZAN - Payne, Brown, Bonga, Osetkowski, Fernando. All. Penarroya

