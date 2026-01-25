Segui Milano-Varese in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.

25 gennaio 2026

La 17esima giornata del massimo campionato italiano di basket si chiude lunedì 26 gennaio alle ore 20 fra Milano e Varese. All'Allianz Cloud la terza in classifica ospita la 12esima.

Milano-Varese, monday night basket — L'Olimpia è terza in classifica a -2 da Brescia e Bologna con un record di 12 vinte e 3 perse e vanta un filotto di successi aperti in campionato, ultimo dei quali 87-78 in casa di Tortona con un Bolmaro da 19 punti.

Varese è 12esimo in graduatoria con un bottino di 5 vinte e 10 perse. Gli ospiti arrivano però da due sconfitte, ultimo dei quali 94-106 in casa contro Venezia nonostante un Alviti top scorer da 20 punti. Varese non vince il derby sotto la madonnina dal 2021.

I probabili quintetti di partenza di Milano-Varese — Milano sul parquet con Ellis playmaker, Brooks guardia, Shields e Leday ali con Nebo centro. Varese risponde con Iroegbu play, Moore guardia, Alviti ala piccola, Nkamhoua ala grande e Renfro numero 5.

