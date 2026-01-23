Derby ad altissima intensità a The Den: Millwall parte favorita per forma, classifica e rendimento interno, mentre il Charlton è chiamato a una partita di sofferenza e orgoglio per allontanarsi dalla zona calda

Stefano Sorce 23 gennaio - 16:17

Sabato 23 gennaio 2026, alle ore 16:00, Millwall-Charlton Athletic si affrontano a The Den in uno dei derby londinesi più sentiti della Championship. Da una parte una squadra in piena corsa playoff, dall’altra un club che deve difendersi dalla zona retrocessione: una sfida carica di tensione, motivazioni opposte e punti pesantissimi in palio.

Il momento delle due squadre — Millwall arriva al derby con l’ambizione concreta di restare stabilmente in zona playoff. La squadra di Alex Neil occupa la quinta posizione e ha costruito gran parte della propria classifica grazie al rendimento interno: a The Den i Lions sono solidi, aggressivi e difficili da affrontare. Nonostante la sconfitta esterna contro il Coventry nell’ultimo turno, il rendimento casalingo resta uno dei migliori del campionato, con una sola sconfitta nelle ultime sette gare interne. Il sistema è equilibrato, la fase difensiva regge e davanti Ivanovic sta garantendo continuità realizzativa.

Situazione decisamente più complicata per il Charlton, attualmente 18° in classifica e con un margine ridotto sulla zona retrocessione. Gli Addicks faticano soprattutto lontano da casa, dove non vincono da mesi e dove spesso concedono troppo sul piano dell’intensità. Il successo contro lo Sheffield United ha dato ossigeno, ma la sconfitta successiva con il Derby ha confermato una fragilità strutturale, soprattutto nei finali di gara. Il derby rappresenta un’occasione per cambiare inerzia, ma servirà una prova di grande sacrificio.

Le probabili formazioni di Millwall-Charlton — Il Millwall dovrebbe confermare il consueto assetto offensivo, con Ivanovic riferimento centrale supportato da esterni rapidi e tecnici. A centrocampo Mitchell e De Norre garantiscono equilibrio, mentre la linea difensiva resta compatta e fisica.

Il Charlton Athletic si affiderà a una struttura più prudente, con difesa a tre e quinti pronti a raddoppiare sugli esterni. In avanti Leaburn sarà il riferimento fisico, supportato da Dykes, con l’obiettivo di sfruttare le poche occasioni a disposizione.

Millwall (4-2-3-1): Crocombe, Crama, Taylor, Cooper, Sturge, Mitchell, De Norre, Azeez, Neghli, Ballo, Ivanovic

Charlton Athletic (3-5-2): Kaminski, Burke, Jones, Clarke, Ramsay, Carey, Coventry, Anderson, Campbell, Leaburn, Dykes