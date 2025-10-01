Millwall-Coventry: diretta TV e streaming LIVE del match

Sfida di metà classifica in Championship con la sfida in programma mercoledì 1 ottobre. Ecco come poterla seguire gratuitamente

Michele Massa 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 10:49)

Mercoledì di Championship in Inghilterra e tra le sfide di giornata c'è anche Millwall-Coventry City. Una partita che vede due squadre di centro classifica che sperano di dare uno slancio definitivo al proprio campionato. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Millwall-Coventry in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi seguire la partita in tempo reale? Lo streaming è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti iscritti: ti basta creare un nuovo profilo attraverso il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’ampia programmazione di eventi proposta da Bet365, ma anche a un set completo di statistiche aggiornate live su squadre e giocatori, utili per analizzare ogni fase del match.

Un’opportunità imperdibile per vivere da vicino tutta l’adrenalina della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi. Apri il tuo conto su Bet365, attivalo e goditi gratis la diretta.

Il momento delle due squadre — Il Millwall FC, attualmente decimo in classifica con 11 punti, ha messo insieme tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La formazione guidata da Alex Neil non ha brillato particolarmente in attacco, con solo sei gol realizzati a fronte di otto subiti, segnale di qualche limite sia in fase offensiva che difensiva. Anche i numeri in casa non sono incoraggianti: i Lions hanno centrato appena una vittoria sul proprio terreno, a fronte di due sconfitte.

Sul fronte opposto, il Coventry City occupa la seconda posizione con 13 punti, restando imbattuto dopo sette giornate, grazie a tre successi e quattro pareggi. La squadra allenata da Frank Lampard si è distinta per la sua efficacia realizzativa, con ben 18 reti segnate e solo 7 incassate, a dimostrazione di un ottimo equilibrio tra attacco e difesa. Anche lontano dal proprio stadio il rendimento è positivo, con una vittoria e due pareggi che confermano la solidità degli Sky Blues in trasferta.

Le probabili formazioni di Millwall-Coventry City — MILLWALL (4-4-1-1): Benda; Leonard, Crama, Cooper, Bryan; Emakhu, Luongo, Mazou-Sacko, Neghli; Smallbone; Coburn.

COVENTRY CITY (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva; Torp, Grimes; Sakamoto, Eccles, Thomas-Asante; Wright