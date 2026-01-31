Millwall–Sheffield United è una partita che vale molto più dei semplici tre punti. I padroni di casa arrivano con entusiasmo e ambizioni di alta classifica

Stefano Sorce 31 gennaio - 02:55

La Championship propone un incrocio di grande interesse al The Den, dove Millwall-Sheffield United si sfidano sabato 31 gennaio 2026, con calcio d’inizio nel pomeriggio. Una sfida che può pesare molto nella corsa playoff: i Lions puntano a consolidare la top six, mentre i Blades cercano continuità per completare la risalita dopo un avvio di stagione complicato.

Il momento delle due squadre — Il Millwall sta vivendo una stagione solida e ambiziosa sotto la guida di Alex Neil. I londinesi occupano il quinto posto con 49 punti dopo 29 giornate e restano pienamente in corsa per un piazzamento playoff di alto livello. Dopo una serie positiva post-Natale, interrotta solo dalla sconfitta contro il Coventry capolista, i Lions hanno reagito con forza travolgendo il Charlton per 4-0 nel derby dell’ultimo turno. Quel successo ha restituito entusiasmo e fiducia, soprattutto grazie alla capacità di colpire anche dalla panchina. Il Millwall appare una squadra matura, fisica, ma anche più fluida rispetto al passato nella fase offensiva. Con un solo punto di distacco dal terzo posto, la sensazione è che questa gara possa rappresentare uno snodo importante della stagione.

Lo Sheffield United, dal canto suo, arriva a Londra in netta ripresa. Dopo un inizio di campionato disastroso, i Blades hanno cambiato passo raccogliendo 25 punti nelle ultime 13 partite, risalendo fino al 17° posto e mettendo un discreto margine sulla zona retrocessione. Il successo per 3-1 contro l’Ipswich nell’ultimo turno ha confermato i progressi della squadra di Chris Wilder.

Probabili formazioni di Millwall-Sheffield — Il Millwall dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, puntando su equilibrio e inserimenti offensivi. Lo Sheffield United risponderà con lo stesso modulo, cercando densità centrale e qualità tra le linee.

Millwall (4-2-3-1) Crocombe; Crama, Taylor, Cooper, Doughty; Mitchell, De Norre; Azeez, Neghli, Langstaff; Ivanovic

Sheffield United (4-2-3-1) Cooper; Seriki, McGuinness, Mee, McCallum; Peck, Davies; Brooks, O’Hare, Hamer; Cannon.

