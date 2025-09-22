Il Millwall ospita il Watford al The Den per il sesto turno di Championship, lunedì 22 settembre alle ore 21. Due squadre che non stanno vivendo un avvio esaltante e che hanno bisogno di punti per risalire la classifica.
Lo streaming live
Millwall-Watford, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Dove vedere Millwall-Watford in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match Millwall-Watford, in programma lunedì 22 settembre alle ore 21.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
I Lions arrivano al match dopo tre partite senza vittorie e l’eliminazione in Coppa di Lega per mano del Crystal Palace ai rigori. In campionato l’ultima uscita ha portato un pareggio (1-1) contro il Charlton, risultato che li mantiene a metà classifica con 7 punti (due vittorie, un pari e due sconfitte).
Il Watford non se la passa meglio: una sola vittoria in campionato, due pareggi e due ko. L’ultimo turno ha visto gli Hornets cedere 1-0 al Blackburn, mentre in Coppa di Lega la corsa si era già fermata al primo turno contro il Norwich. Con 5 punti, la squadra giallonera galleggia appena sopra la zona calda della classifica.
Le probabili formazioni di Millwall-Watford—
Tra i padroni di casa tra i pali ci sarà Benda; in difesa Cooper, Sturge, Leonard e Crama. A centrocampo agiranno Neghli, Luongo, forte di testa, bravo nelle scivolate, fisicamente potente e aggressivo, Cundle ed Emakhu. In attacco spazio a Mihailo Ivanovic, ex meteora della Sampdoria, tra le sue caratteristiche migliori l’elevazione e le incornate precise, e Coburn come coppia offensiva.
Per gli ospiti in porta toccherà a Selvik; difesa a tre composta da Keben, Pollock e Abankwah, ex Udinese, difensore con una grande elevazione. A centrocampo Kyprianou, Sissoko, Kayembe, Bola e Doumbia. In attacco la coppia sarà Kjerrumgaard, attaccante di proprietà dell’Udinese, un vero bulldozer forte fisicamente, affiancato da Doumbia.
Millwall (4-4-2): Benda, Cooper, Sturge, Leonard, Crama, Neghli, Luongo, Cundle, Emakhu, Ivanovic, Coburn. Allenatore: Neil.
Watford (3-5-2): Selvik, Keben, Pollock, Abankwah, Alleyne, Kyprianou, Sissoko, Kayembe, Bola, Kjerrumgaard, Doumbia. Allenatore: Pezzolano.
