Millwall-Watford, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Finora i biancoblù hanno segnato 4 gol e ne hanno incassati 7, con una media di quasi 16 tiri a partita, sintomo di una discreta produzione offensiva, seppur con poca precisione. Gli ospiti hanno numeri meno convincenti

Stefano Sorce 22 settembre - 00:00

Il Millwall ospita il Watford al The Den per il sesto turno di Championship, lunedì 22 settembre alle ore 21. Due squadre che non stanno vivendo un avvio esaltante e che hanno bisogno di punti per risalire la classifica.

Mihailo Ivanovic del Millwall in azione durante la partita di Sky Bet Championship tra Sheffield United e Millwall a Bramall Lane il 23 agosto 2025 a Sheffield, Inghilterra. (Foto di Ed Sykes/Getty Images)

Dove vedere Millwall-Watford in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Millwall-Watford, in programma lunedì 22 settembre alle ore 21.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — I Lions arrivano al match dopo tre partite senza vittorie e l’eliminazione in Coppa di Lega per mano del Crystal Palace ai rigori. In campionato l’ultima uscita ha portato un pareggio (1-1) contro il Charlton, risultato che li mantiene a metà classifica con 7 punti (due vittorie, un pari e due sconfitte).

Il Watford non se la passa meglio: una sola vittoria in campionato, due pareggi e due ko. L’ultimo turno ha visto gli Hornets cedere 1-0 al Blackburn, mentre in Coppa di Lega la corsa si era già fermata al primo turno contro il Norwich. Con 5 punti, la squadra giallonera galleggia appena sopra la zona calda della classifica.

James Abankwah del Watford viene contrastato da Joao Pedro dell’Hull City durante la partita di Sky Bet Championship tra Watford FC e Hull City AFC a Vicarage Road l’8 aprile 2025 a Watford, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Le probabili formazioni di Millwall-Watford — Tra i padroni di casa tra i pali ci sarà Benda; in difesa Cooper, Sturge, Leonard e Crama. A centrocampo agiranno Neghli, Luongo, forte di testa, bravo nelle scivolate, fisicamente potente e aggressivo, Cundle ed Emakhu. In attacco spazio a Mihailo Ivanovic, ex meteora della Sampdoria, tra le sue caratteristiche migliori l’elevazione e le incornate precise, e Coburn come coppia offensiva.

Per gli ospiti in porta toccherà a Selvik; difesa a tre composta da Keben, Pollock e Abankwah, ex Udinese, difensore con una grande elevazione. A centrocampo Kyprianou, Sissoko, Kayembe, Bola e Doumbia. In attacco la coppia sarà Kjerrumgaard, attaccante di proprietà dell’Udinese, un vero bulldozer forte fisicamente, affiancato da Doumbia.

Millwall (4-4-2): Benda, Cooper, Sturge, Leonard, Crama, Neghli, Luongo, Cundle, Emakhu, Ivanovic, Coburn. Allenatore: Neil.

Watford (3-5-2): Selvik, Keben, Pollock, Abankwah, Alleyne, Kyprianou, Sissoko, Kayembe, Bola, Kjerrumgaard, Doumbia. Allenatore: Pezzolano.