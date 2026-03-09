Dove vedere Milwall-Derby County in diretta TV e streaming gratis

Martedì 10 marzo alle ore 20:45 allo stadio The Den si gioca la sfida tra Millwall e Derby County. Una partita interessante del campionato inglese che mette di fronte due squadre in buon momento e alla ricerca di continuità nei risultati.
Milwall-Derby County: diretta tv e streaming live del match
Milwall-Derby County sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Millwall arriva alla gara con grande fiducia dopo una serie di risultati positivi. La squadra londinese ha infatti conquistato tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali sul campo dell’Hull City con il risultato di 3-1. In quella partita sono andati a segno Jake Cooper, Mihailo Ivanovic e Josh Coburn, protagonisti di una prestazione convincente che ha confermato il buon periodo della squadra allenata da Alex Neil.
Il Derby County si presenta però a Londra con un morale altrettanto alto. I Rams arrivano da due successi consecutivi in campionato e nell’ultima uscita hanno superato lo Sheffield Wednesday davanti ai propri tifosi. La formazione delle East Midlands sta dimostrando buona solidità e cercherà di proseguire la striscia positiva anche in trasferta.
I probabili quintetti di Milwall-Derby County—
l Millwall dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, puntando su un attacco dinamico guidato da Josh Coburn come riferimento offensivo. Il Derby County invece dovrebbe invece affidarsi al 4-2-3-1. In attacco il terminale offensivo sarà Patrick Agyemang, supportato sulla trequarti da giocatori di qualità come Rhian Brewster, Samuel Szmodics e Ben Brereton Díaz, pronti a creare occasioni e dare imprevedibilità alla manovra.
Millwall (4-3-3): Patterson; McNamara, Crama, Cooper, Sturge; Neghli, Mitchell, Azeez; Langstaff, Watson, Coburn.
Derby County (4-2-3-1): Vickers; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Clark, Travis; Brereton Díaz, Szmodics, Brewster; Agyemang.
