Non perdere Milwall-Derby County: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 20:46)

Martedì 10 marzo alle ore 20:45 allo stadio The Den si gioca la sfida tra Millwall e Derby County. Una partita interessante del campionato inglese che mette di fronte due squadre in buon momento e alla ricerca di continuità nei risultati.

Hai tre possibilità per vedere Milwall-Derby County in streaming gratis

Dove vedere Milwall-Derby County in diretta TV e streaming gratis — Milwall-Derby County sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Milwall-Derby County sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Millwall arriva alla gara con grande fiducia dopo una serie di risultati positivi. La squadra londinese ha infatti conquistato tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali sul campo dell’Hull City con il risultato di 3-1. In quella partita sono andati a segno Jake Cooper, Mihailo Ivanovic e Josh Coburn, protagonisti di una prestazione convincente che ha confermato il buon periodo della squadra allenata da Alex Neil.

Il Derby County si presenta però a Londra con un morale altrettanto alto. I Rams arrivano da due successi consecutivi in campionato e nell’ultima uscita hanno superato lo Sheffield Wednesday davanti ai propri tifosi. La formazione delle East Midlands sta dimostrando buona solidità e cercherà di proseguire la striscia positiva anche in trasferta.

I probabili quintetti di Milwall-Derby County — l Millwall dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, puntando su un attacco dinamico guidato da Josh Coburn come riferimento offensivo. Il Derby County invece dovrebbe invece affidarsi al 4-2-3-1. In attacco il terminale offensivo sarà Patrick Agyemang, supportato sulla trequarti da giocatori di qualità come Rhian Brewster, Samuel Szmodics e Ben Brereton Díaz, pronti a creare occasioni e dare imprevedibilità alla manovra.

Millwall (4-3-3): Patterson; McNamara, Crama, Cooper, Sturge; Neghli, Mitchell, Azeez; Langstaff, Watson, Coburn.

Derby County (4-2-3-1): Vickers; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Clark, Travis; Brereton Díaz, Szmodics, Brewster; Agyemang.