Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 02:32)

Una delle sfide più affascinanti della settimana di NBA andrà in scena nella notte di martedì, 11 novembre, alle 02:30 di notte. A sfidarsi saranno i Milwaukee Bucks, forti di un grande inizio stagione, e i Dallas Mavericks, che hanno iniziato il loro percorso a rilento. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Milwaukee Bucks-Dallas Mavs, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Milwaukee Bucks-Dallas Mavs ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Milwaukee Bucks-Dallas Mavs” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Milwaukee Bucks sono i grandi favoriti di questa sfida. La franchigia del Wisconsin gode di Giannis Antetokounpo in gran forma, che sta trascinando la squadra nelle zone più alte della classifica di Eastern Conference. Dopo due anni in cui i Bucks hanno terminato la stagione al primo turno dei Playoff, quest’anno The Greek Freack proverà ad invertire questo trend, nonostante non sia affiancato da un supporting cast di prim’ordine.

I Dallas Mavs invece stanno scontando, e con gli interessi, la fortuna avuta in estate, quando gli è stata riconosciuta la facoltà di scegliere per primi al draft. La scelta è ricaduta sul promettente Cooper Flag, che sta giocando anche molto bene, ma la squadra di Jason Kidd non gira ancora bene come dovrebbe. Si fa sempre più vicino, però, il ritorno di Kyrie Irving, che potrebbe dare una mano sia in fase difensiva che offensiva, con il suo talento frizzante ed imprevedibile.

I probabili quintetti di Milwaukee Bucks-Dallas Mavs — I Bucks proseguiranno nel segno della continuità, cercando di strappare quanto prima la vetta della Eastern Conference e mettendo fieno in cascina. Mavs invece chiamati a vincere, anche a costo di cercare jolly dalla panchina che possano invertire il trend negativo.

Milwaukee Bucks: G. Trent Jr, G. Antetokounpo, M. Turner, A. Green, R. Rolins.

Dallas Mavericks: C. Flagg, P. Washington, D. Gafford, M. Christie, D. Russell

Non perdere Milwaukee Bucks-Dallas Mavs, tra le sfide più avvincenti della nottata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.