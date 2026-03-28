Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers, in programma il 29 marzo 2026 alle 21:30, è una sfida importante dopo il recente precedente. I padroni di casa cercano riscatto, mentre i Clippers arrivano con maggiore solidità

Stefano Sorce 28 marzo - 23:57

Non è una partita qualsiasi, soprattutto per quello che si è visto pochi giorni fa. Domenica 29 marzo 2026 alle ore 21:30, al Fiserv Forum, i Milwaukee Bucks ospitano i Los Angeles Clippers con l’obiettivo di dare una risposta dopo una sconfitta pesante. Dall’altra parte, i Clippers arrivano con più certezze e la possibilità di consolidare il proprio momento. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MILWAUKEE BUCKS-LOS ANGELES CLIPPERS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Milwaukee arriva a questa gara con più dubbi che certezze. I numeri raccontano una squadra che segna ma concede troppo, e questo alla lunga pesa. La mancanza di continuità difensiva rende difficile controllare le partite, soprattutto contro squadre con più soluzioni offensive. L’assenza di punti di riferimento stabili, anche a causa delle condizioni fisiche di alcuni giocatori, complica ulteriormente la gestione del match. In casa può trovare energia, ma serve una partita più ordinata rispetto alle ultime uscite.

I Clippers, invece, danno l’idea di una squadra più equilibrata. Producono bene in attacco, ma soprattutto gestiscono meglio i possessi e limitano gli errori. La recente vittoria netta proprio contro Milwaukee ha confermato questa sensazione: quando trovano ritmo e ordine, diventano difficili da contenere. Anche dal punto di vista mentale arrivano con più sicurezza.

Probabili quintetti base — Milwaukee ha bisogno di semplificare il proprio gioco. Rollins è il principale riferimento offensivo, mentre Kuzma e Green devono dare continuità per non rendere l’attacco troppo prevedibile. Turner e Lopez sotto canestro rappresentano un duello chiave.

I Clippers hanno più soluzioni e più equilibrio. Leonard è il punto centrale dell’attacco, con Garland che gestisce i possessi e crea vantaggi. Dunn aggiunge intensità difensiva, mentre Collins e Lopez danno presenza fisica e alternative.

Milwaukee Bucks: Rollins, Green, Prince, Kuzma, Turner

Los Angeles Clippers: Garland, Dunn, Leonard, Collins, Lopez