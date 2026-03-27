Non perdere Bucks-Spurs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 20:02)

Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs si sfidano domani, 28 marzo, alle 20:00 italiane. Il match, tra i più attesi in NBA, sarà una grande occasione per gli appassionati italiani di guardare in prima serata una delle franchigie favorite per la vittoria del titolo: gli Spurs di Wembanyama. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MILWAUKEE BUCKS-SAN ANTONIO SPURS SU BET365

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Il momento delle due squadre — La stagione dei Milwaukee Bucks non è iniziata nel migliore dei modi e potrebbe finire anche peggio. La franchigia del Wisconsin, infatti, ha perso otto delle ultime dieci partite e sembra ormai difficile strappare il pass per la post-season. A fine anno sembra anche quasi certa la cessione di Antetokounpo, il che vuol dire che in estate ci potrebbe essere una vera e propria rifondazione per i Bucks.

Ben diverso, ma di gran lunga, è il momento di forma con cui arrivano i San Antonio Spurs a questa partita. La franchigia texana ha già guadagnato da diversi turni l'accesso sicuro ai playoff, unica squadra insieme agli Oklahoma City Thunder ad avere il pass già in tasca. Con sette vittorie di fila, ben nove nelle ultime 10, gli Spurs si preparano ad un'altra vittoria. Il risultato con cui Wemby e compagni si presentano è un convincente 136-111 in casa dei Miami Heat.

I probabili quintetti di Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs — MilwaukeeBucks: P. Nance, O. Dieng, J. Sims, A.J Green, R. Rollins

San Antonio Spurs: D. Vassell, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Harper, S. Castle