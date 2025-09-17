Minnesota-Austin: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Torna lo spettacolo della US Open Cup . Nel programma di giovedì 18 settembre notte ci sarà anche la sfida tra Minnesota e Austin alle ore 02:30. Semifinale che potrebbe regalare un sogno ad una delle due rose. I pronostici danno favoriti i padroni di casa.

Scopriamo dove vedere il match tra Minnesota e Austin in programma giovedì 18 settembre alle ore 02.30. Il match sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Questa notte andrà in scena la semifinale di Us Open Cup. Da un lato il Minnesota, dall'altro Austin. I padroni di casa attualmente secondi in classifica nel gruppo ad ovest è una delle grandi favorite alla competizione. Nelle ultime quattro sfide i biancoazzurri non hanno mai perso e vogliono continuare a fare bene per regalarsi un sogno.

Molto più in sordina la stagione degli Austin. Gli ospiti settimi nel gruppo ad ovest hanno solo la US Open Cup per sognare in grande. Il momento però non è dei migliori, con una serie di risultati altalenanti tra grandi successi e tonfi inaspettati. In semifinale però servirà dare il 100%, i pronostici non sono a proprio favore, anzi.