La sfida tra Minnesota United e Colorado Rapids all’Allianz Field mette di fronte una squadra di casa generalmente più solida nel rendimento recente e un Colorado in forte difficoltà soprattutto in trasferta. Minnesota arriva con un andamento altalenante ma comunque più stabile, forte di risultati importanti come il 3-2 in casa del Columbus e un gruppo offensivo guidato da Kelvin Yeboah e dal supporto creativo di Joaquín Pereyra, anche se la difesa concede ancora qualcosa di troppo.

I Colorado Rapids, invece, arrivano al match dopo una serie negativa pesante, con diverse sconfitte consecutive e problemi evidenti nella fase difensiva fuori casa, dove subiscono molto e faticano a creare occasioni pulite. L’inerzia recente e il fattore campo spingono quindi verso Minnesota, che sembra avere più equilibrio e più soluzioni per indirizzare la partita rispetto a un Colorado che sta attraversando un momento complicato lontano dal proprio stadio.

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Minnesota-Colorado: probabili formazioni

: Callender, Díaz, Duggan, Romero, Padelford, Chancalay, Triantis, Gene, Markanich, Yeboah, Pereyra.

Colorado Rapids (4-4-2): Defreitas-Hansen, Thompson, Cobb, Herrington, Navarro, Sealy, Aaronson, Ronan, Minoungou, Manyoma, Navarro.

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