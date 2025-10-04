Minnesota-Sporting Kansas City, 33° turno della MLS: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 22:18)

Minnesota-Sporting Kansas City è la sfida valida per il 33° turno di MLS, in programma nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre. Calcio d'inizio fissato alle ore 02:30. Padroni di casa, già qualificati ai play-off, sognano la vetta della classifica, ma devono vincere per sorpassare San Diego e Vancouver. Ospiti reduci da quattro sconfitte di fila, ma ampiamente fuori dai giochi per quanto riguarda gli spareggi che assegneranno la vittoria del titolo. Con Bet365 puoi seguire Minnesota-Sporting Kansas City GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come poter usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Minnesota-Sporting Kansas City in diretta TV e in streaming LIVE — MINNESOTA SPORTING KANSAS CITY MLS STREAMING DIRETTA TV - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della MLS comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Minnesota-Sporting Kansas City in diretta live. La partita sarà visibile anche su Apple Tv.

Qui Minnesota — I Loons si presentano a questa sfida con lo status di terza forza della MLS, forti di 15 vittorie e 10 pareggi, numeri che parlano di una squadra solida e consapevole. In casa hanno costruito gran parte delle loro fortune, sfruttando una difesa compatta (solo 33 gol subiti) e un attacco che sa accendersi nei momenti chiave (1.3 gol di media). Nelle ultime settimane il rendimento è stato altalenante, tra il pari col Colorado e il successo netto contro San Diego, ma il trend resta positivo.

Qui Sporting Kansas City — Momento completamente diverso per i ragazzi di Vermes: 14° posto, appena 7 vittorie e ben 19 sconfitte. Una stagione travagliata, con una difesa che ha incassato troppo e un attacco che non ha mai trovato continuità. Il dato più preoccupante? Una media gol subiti che condanna spesso la squadra a inseguire. Nelle ultime gare i risultati sono stati incostanti, tra passi falsi pesanti e qualche lampo che non basta a cambiare la narrazione. Lo Sporting arriva in Minnesota con poche certezze, tanta pressione e il bisogno disperato di un colpo di reni per chiudere con dignità e salvare l'onore.

Minnesota-Kansas City, probabili formazioni — MINNESOTA UNITED (5-4-1): St. Clair, Gressel, Díaz, Boxall, Duggan, Markanich, Lod, Triantis, Trapp, Pereyra, Hlongwane. Allenatore: Eric Ramsay

SPORTING KANSAS CITY (4-4-2): Pulskamp, Shelton, James, Montes, Ndenbe, Afrifa, Rodríguez, Bassong, Sallói, Joveljić, Toye. Allenatore: Kerry Zavagnin