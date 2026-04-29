Non è più tempo di studio, è tempo di chiudere o riaprire tutto: Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets, in programma venerdì 1 maggio 2026 alle ore 03:30 italiane, arriva con una serie che ha già preso una direzione chiara. Minnesota è avanti 3-1 e ha il primo match point davanti al proprio pubblico. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS SU BET365

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Il momento delle due squadre

I Timberwolves hanno fatto qualcosa di più di vincere: hanno imposto la loro idea di pallacanestro. Difesa, contatti, ritmo controllato. Hanno tolto a Denver le sue certezze e trasformato la serie in una battaglia fisica. E la cosa più importante è questa: Minnesota non ha vinto solo con le stelle, ma con il sistema.

Gobert ha dominato sotto canestro, McDaniels ha lavorato sugli esterni, Towns ha dato soluzioni offensive diverse. E anche quando Edwards non è stato al massimo, la squadra ha trovato risposte. Questo è il segnale più forte: è una squadra che regge.

Denver invece è chiamata a una reazione vera. Il talento non si discute, ma finora non è bastato. Jokic resta il centro del gioco, ma è stato sporcato, limitato, portato fuori comfort. Murray non ha trovato continuità. E soprattutto, i Nuggets non sono riusciti a tenere il livello fisico imposto da Minnesota. Adesso il problema è doppio: tecnico e mentale. Perché sotto 3-1 non puoi più sbagliare nulla.

Probabili quintetti di Minnesota-Denver

Minnesota continuerà con il suo assetto solido, affidandosi a Towns e Gobert per il controllo interno e a Edwards per rompere la partita quando serve.

Denver si affida al solito asse Jokic-Murray, cercando più ritmo e più qualità nei possessi per non restare intrappolata nel gioco dei Timberwolves.

Minnesota Timberwolves: Conley, Edwards, McDaniels, Towns, Gobert

Denver Nuggets: Murray, Caldwell-Pope, Porter Jr., Gordon, Jokic.

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