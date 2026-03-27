Non perdere Minnesota T'Wolves-Detroit Pistons: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 20:02)

Big match in NBA domani: alle 20:00 si sfideranno Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons, ad un orario che di certo soddisferà i desideri degli appassionati di basket italiani. Il 28 marzo, infatti, c'è una vera e propria sfida da non perdere tra due delle squadre più forti e attrezzate della NBA. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MINNESOTA T'WOLVES-DETROIT PISTONS SU BET365

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Il momento delle due squadre — I Minnesota T'Wolves sono tra le franchigie più forti e attrezzate della Western Conference. Con il loro quinto posto e ben 46 vittorie a referto rappresentano una vera scheggia impazzita per i playoff. Infatti, nel roster vantano giocatori di assoluto livello che senz'altro alzeranno il livello delle loro prestazioni nel momento clou della stagione. Con 5-5 come storico nelle ultime sfide, però, serviranno i migliori Timberwolves per battere la prima della classe nella Eastern Conference.

I Detroit Pistons hanno messo a ferro e fuoco le difese della Eastern Conference, dalla prima partita fino ad oggi e non c'è dubbio che continueranno così quantomeno fino ed alla fine della regular season. Ai playoff potrebbero trovare qualche difficoltà in più, ma per il momento nessuno è riuscito a fermarli: hanno infatti 53 vittorie a referto e sono l'unica squadra ad Est ad avere già in tasca il pass per i playoff. Con 8 vittorie nelle ultime 10 partite, i Pistons si presentano come favoriti a questo big match.

I probabili quintetti di Minnesota T'Wolves-Detroit Pistons — Minnesota Timberwolves: J. McDaniels, J. Randle, A. Edwards, R. Gobert, D. DiVincenzo

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.