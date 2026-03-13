Mirandes-Cadice: dove vedere la Liga2 in Streaming e in TV

Mirandes-Cadie: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 13 marzo - 11:52

La sfida della trentesima giornata di Segunda División tra Mirandés e Cádiz mette di fronte due squadre coinvolte nella lotta per evitare la zona retrocessione. Il match, in programma allo stadio di Miranda de Ebro, assume quindi un peso importante nella parte finale della stagione, con entrambe le formazioni chiamate a conquistare punti preziosi per migliorare la propria situazione di classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie B spagnola:

Mirandes-Cadice: dove vedere la Serie B Spagnola in Streaming e in Tv — MIRANDES CADICE SERIE B SPAGNOLA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Mirandes-Cadice in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Mirandes — Il Mirandés arriva alla partita in una posizione particolarmente delicata. La squadra guidata da Antxon Muneta occupa infatti l’ultimo posto in classifica con 24 punti e si trova a nove lunghezze dalla zona salvezza. I risultati delle ultime settimane non sono stati incoraggianti: dopo il successo ottenuto sul campo dell’Huesca, la formazione spagnola ha subito due sconfitte consecutive contro Ceuta e Burgos, confermando le difficoltà incontrate durante tutta la stagione. Anche il rendimento casalingo finora non è stato particolarmente brillante, con appena tre vittorie in quattordici partite e una difesa che ha incassato più di venti reti.

Qui Cadice — Il Cadice si presenta invece a questo appuntamento con una situazione di classifica leggermente più tranquilla, ma comunque ancora lontana dalla totale sicurezza. La squadra allenata da Gaizka Garitano occupa il sedicesimo posto con 35 punti, mantenendo un margine ridotto sulla zona retrocessione. Il momento della formazione andalusa non è dei migliori, considerando che arriva da tre sconfitte consecutive in campionato.

Anche il rendimento lontano da casa evidenzia qualche difficoltà, con tre vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte nelle quattordici trasferte disputate finora. Proprio per questo motivo la partita contro il Mirandés rappresenta un’occasione importante per provare a interrompere la serie negativa e allontanarsi dalle posizioni più pericolose della classifica.

Mirandes-Cadice, probabili formazioni — Mirandes (5-3-2): Palomares; Ramos, Gutiérrez, Maras, Cabello, Pérez; Houary, Clua, Bauza; Hernandez, Fernandez. Allenatore: Antxon Muneta

Cadice (4-2-3-1): Gil; Carcelén, Moreno, Recio, Pereira; Ortuno, Fernandez; Cordero, Suso, De La Rosa; Camara. Allenatore: Gaizka Garitano

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Serie B spagnola: